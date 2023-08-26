Погода в Липецке

49 минут назад

Атмосферные фронты принесут в Липецкую область небольшие дожди и туман, днем ненадолго потеплеет

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#погода
Атмосферные фронты принесут в Липецкую область небольшие дожди и туман, днем ненадолго потеплеет

27 августа Липецкая область окажется под влиянием атмосферных фронтов с запада – ожидаются кратковременные дожди. 28 августа регион попадет в гребень антициклона, осадки прекратятся. 29 августа в тылу уходящего циклона небольшой дождь возможен лишь местами. Среднесуточные температуры воздуха составят: 27 и 28 августа – 17-18 градусов тепла, что в пределах климатической нормы, 29 августа – 13-14 градусов тепла, что на 3-4 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 августа в Липецкой области переменная облачность, ночью кратковременные, днем местами небольшие дожди, ночью местами туман, днем в отдельных районах гроза. Ветер переменный, 5-10 м/сек. Ночью будет от +10 до +15 градусов, днем температура составит от +22 до +27 градусов.

В Липецке переменная облачность, ночью кратковременный, днем небольшой дождь. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем она составит от +23 до +25 градусов.

День 27 августа стал самым теплым в Липецке в 1972 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2002 году – 2 градуса тепла.
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#погода

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