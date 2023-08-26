В елецкую тюрьму пытались передать несколько сотовых телефонов

Попытку передачи телефонов предотвратили во время проверки посылок



Во время проверки передач для заключенных в елецкой следственной тюрьме №2, в одной из посылок обнаружено несколько телефонов и различные аксессуары мобильной связи.



- При досмотре посылки, адресованной одному из осуждённых, были обнаружены четыре мобильных телефона, вай-фай роутер, наушники, три сим карты мобильного оператора, комплектующие к зарядному устройству, блок зарядного устройства. По данному факту проводится проверка, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области.







