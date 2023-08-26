Происшествия

сегодня, 11:45

В елецкую тюрьму пытались передать несколько сотовых телефонов

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#УФСИН #телефоны
В елецкую тюрьму пытались передать несколько сотовых телефонов

Попытку передачи телефонов предотвратили во время проверки посылок

Во время проверки передач для заключенных в елецкой следственной тюрьме №2, в одной из посылок обнаружено несколько телефонов и различные аксессуары мобильной связи.

- При досмотре посылки, адресованной одному из осуждённых, были обнаружены четыре мобильных телефона, вай-фай роутер, наушники, три сим карты мобильного оператора, комплектующие к зарядному устройству, блок зарядного устройства. По данному факту проводится проверка, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области.



4 119
#УФСИН #телефоны

Комментарии (4)

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Гость

45 минут назад
Коммунист, в обком КПРФ?
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Гость

54 минуты назад
Бизнес. Звонят из тюрьмы и представляются службой безопасности банка или офицером полиции. Деньги зарабатывают.
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Коммунист

сегодня, 12:07
В обком успешно передали несколько айфонов, ноутбуков, Айпадов и ящик элитного вискаря
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Мимо шол..

сегодня, 12:02
Ну дайте им позванить.от тюрьмы и сумы никто не застрохован.
ответить
Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
#знаете ли вы #краеведение
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Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
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