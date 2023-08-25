Погода в Липецке

20 минут назад

В Липецкой области будет сухо и до +24

48
#потепление
В Липецкой области будет сухо и до +24

26 августа Липецкая область окажется под влиянием гребня антициклона – погода ожидается прохладной, без осадков. 

27 и 28 августа атмосферные фронты с запада принесут характерную для данного времени погоду, 27 августа местами возможны небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят: 26 августа - 13-15 градусов тепла, что на 2-4 градуса ниже нормы, 27 и 28 августа – 17-18 градусов тепла, что в пределах климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 августа в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, 5-10 м/сек. Ночью температура воздуха составит от +5 до +10 градусов, днем — от +19 до +24 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью — от +6 до +8 градусов, днем — от +20 до +22.

День 26 августа стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +34 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2002 году – 2 градуса тепла. 

48
#потепление

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