20 минут назад
В Липецкой области будет сухо и до +24
26 августа Липецкая область окажется под влиянием гребня антициклона – погода ожидается прохладной, без осадков.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 августа в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, 5-10 м/сек. Ночью температура воздуха составит от +5 до +10 градусов, днем — от +19 до +24 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью — от +6 до +8 градусов, днем — от +20 до +22.
День 26 августа стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +34 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2002 году – 2 градуса тепла.
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