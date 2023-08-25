Общество
26 минут назад
За протечку кровли жительница квартиры на пятом этаже потребовала 614 490 рублей
92
Женщине присудили 175 186 рублей.
Липецкий областной суд оставил без изменения решение Грязинского городского суда о возмещении ущерба, причиненного заливом квартиры.
Жительница Грязей обратилась в суд с иском у управляющей компании ООО «Грязинское управление МКД». По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в результате неоднократных протечек кровли залило расположенную на пятом этаже квартиру женщины. Согласно экспертному заключению, размер ущерба составил 602 490 рублей, также за изготовление этого заключения женщина заплатила 12 000 рублей.
В суде женщина заявила, что управляющей компанией на протяжении длительного времени не предпринимается никаких мер по устранению течи кровли многоквартирного дома и поэтому её квартира несколько раз была залита. Были повреждены внутриквартирная электрическая проводка, потолки, стены, напольное покрытие. В квартире постоянно присутствует сырость, антисанитарные условия.
Исковые требования представитель управляющей компании не признал, сообщив, что в 2021 году произошел залив квартиры, но течь кровли была устранена, а ущерб управляющей компанией был возмещен. Просто повреждения в квартире в результате предыдущих нескольких заливов до сих пор не устранены.
Грязинским городским судом было вынесено решение о частичном удовлетворении исковых требований женщины. Но представитель управляющей компании подал апелляционную жалобу, в которой просил решение суда отменить. Судебная коллегия Липецкого областного суда оставила решение без изменения.
В пользу женщины взыскано с управляющей компании возмещение ущерба в 160 186 рублей, 7 000 рублей в счет компенсации морального вреда и 8000 рублей в качестве компенсации судебных расходов.
Жительница Грязей обратилась в суд с иском у управляющей компании ООО «Грязинское управление МКД». По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в результате неоднократных протечек кровли залило расположенную на пятом этаже квартиру женщины. Согласно экспертному заключению, размер ущерба составил 602 490 рублей, также за изготовление этого заключения женщина заплатила 12 000 рублей.
В суде женщина заявила, что управляющей компанией на протяжении длительного времени не предпринимается никаких мер по устранению течи кровли многоквартирного дома и поэтому её квартира несколько раз была залита. Были повреждены внутриквартирная электрическая проводка, потолки, стены, напольное покрытие. В квартире постоянно присутствует сырость, антисанитарные условия.
Исковые требования представитель управляющей компании не признал, сообщив, что в 2021 году произошел залив квартиры, но течь кровли была устранена, а ущерб управляющей компанией был возмещен. Просто повреждения в квартире в результате предыдущих нескольких заливов до сих пор не устранены.
Грязинским городским судом было вынесено решение о частичном удовлетворении исковых требований женщины. Но представитель управляющей компании подал апелляционную жалобу, в которой просил решение суда отменить. Судебная коллегия Липецкого областного суда оставила решение без изменения.
В пользу женщины взыскано с управляющей компании возмещение ущерба в 160 186 рублей, 7 000 рублей в счет компенсации морального вреда и 8000 рублей в качестве компенсации судебных расходов.
92