За протечку кровли жительница квартиры на пятом этаже потребовала 614 490 рублей

Женщине присудили 175 186 рублей.

Липецкий областной суд оставил без изменения решение Грязинского городского суда о возмещении ущерба, причиненного заливом квартиры.



Жительница Грязей обратилась в суд с иском у управляющей компании ООО «Грязинское управление МКД». По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в результате неоднократных протечек кровли залило расположенную на пятом этаже квартиру женщины. Согласно экспертному заключению, размер ущерба составил 602 490 рублей, также за изготовление этого заключения женщина заплатила 12 000 рублей.



В суде женщина заявила, что управляющей компанией на протяжении длительного времени не предпринимается никаких мер по устранению течи кровли многоквартирного дома и поэтому её квартира несколько раз была залита. Были повреждены внутриквартирная электрическая проводка, потолки, стены, напольное покрытие. В квартире постоянно присутствует сырость, антисанитарные условия.



Исковые требования представитель управляющей компании не признал, сообщив, что в 2021 году произошел залив квартиры, но течь кровли была устранена, а ущерб управляющей компанией был возмещен. Просто повреждения в квартире в результате предыдущих нескольких заливов до сих пор не устранены.



Грязинским городским судом было вынесено решение о частичном удовлетворении исковых требований женщины. Но представитель управляющей компании подал апелляционную жалобу, в которой просил решение суда отменить. Судебная коллегия Липецкого областного суда оставила решение без изменения.



В пользу женщины взыскано с управляющей компании возмещение ущерба в 160 186 рублей, 7 000 рублей в счет компенсации морального вреда и 8000 рублей в качестве компенсации судебных расходов.

