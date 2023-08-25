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8 минут назад

Глава «Роскосмоса» заявил, что миссию на полюс Луны могут повторить к 2026 году

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#Луна #Роскосмос

Гендиректор "Роскосмоса" подчеркнул, что российские конструкторы и ученые "горят идеей продолжения лунного проекта".

"Роскосмос" рассмотрит возможность повторения миссии на Южный полюс Луны в 2025–2026 годах, - сообщил глава госкорпорации Юрий Борисов во время рабочего совещания в НПО "Лавочкина".

"Одним из вариантов продолжения программы может быть рассмотрена возможность повторения миссии по посадке на Южный полюс Луны в 2025-2026 годах", - говорится в сообщении.

В "Роскосмосе" сообщили, что сегодня гендиректор госкорпорации Юрий Борисов провел рабочее совещание в НПО "Лавочкина" - головном разработчике автоматической станции "Луна-25".

По словам гендиректора "Роскосмоса", российские конструкторы и ученые "горят идеей продолжения лунного проекта", - передает РБК.

21 августа должна была состояться мягкая посадка на Южном полюсе естественного спутника Земли российской межпланетной станции "Луна-25". Однако 20 августа, согласно сообщению "Роскосмоса", "Луна-25" разбилась, столкнувшись с лунной поверхностью.

Борисов в тот же день заявил, что основной причиной крушения станции "Луна-25" стал сбой при отключении двигателя. "Вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд. Это явилось основной причиной аварии аппарата", - сообщил он.

По его словам, России нельзя прерывать лунную программу, для достижения технологического суверенитета страна должна участвовать в "лунной гонке". "Считаю, что форсируя миссии "Луна-26", "Луна-27" мы обязательно получим недополученные результаты, которые из-за аварии мы не получили при реализации миссии "Луна-25"", - сказал Борисов.

11 августа Борисов сообщал, что запуск миссии "Луна-26" запланирован на 2027 год, "Луны-27" - на 2028 год, а к 2030 году или позже планируется старт "Луны-28".
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#Луна #Роскосмос

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