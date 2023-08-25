В Липецке таджик получил 8 месяцев колонии за незаконный въезд в Россию

Гражданин Таджикистана осужден к 8 месяцам лишения свободы за незаконное пересечение российской границы.

Липецкий районный суд Липецкой области вынес приговор 32-летнему гражданину республики Таджикистан за незаконное пересечение российской границы.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ещё в 2017 году по постановлению суда мужчина был выдворен за пределы России на 5 лет. Но он изменил свои анкетные данные в компетентных органах республики Таджикистан и в августе 2021 года снова пересек границу России, скрыв от пограничников, что въезд в Россию ему не разрешен, после чего сначала направился в Москву.



Но позже нелегала задержали, и липецкий районный суд приговорил его к 8 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.