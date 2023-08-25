Общество
сегодня, 16:11
В Липецке таджик получил 8 месяцев колонии за незаконный въезд в Россию
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Гражданин Таджикистана осужден к 8 месяцам лишения свободы за незаконное пересечение российской границы.
Липецкий районный суд Липецкой области вынес приговор 32-летнему гражданину республики Таджикистан за незаконное пересечение российской границы.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ещё в 2017 году по постановлению суда мужчина был выдворен за пределы России на 5 лет. Но он изменил свои анкетные данные в компетентных органах республики Таджикистан и в августе 2021 года снова пересек границу России, скрыв от пограничников, что въезд в Россию ему не разрешен, после чего сначала направился в Москву.
Но позже нелегала задержали, и липецкий районный суд приговорил его к 8 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ещё в 2017 году по постановлению суда мужчина был выдворен за пределы России на 5 лет. Но он изменил свои анкетные данные в компетентных органах республики Таджикистан и в августе 2021 года снова пересек границу России, скрыв от пограничников, что въезд в Россию ему не разрешен, после чего сначала направился в Москву.
Но позже нелегала задержали, и липецкий районный суд приговорил его к 8 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.
2 131
А сколько ещё таких?
Я