Общество

сегодня, 16:11

В Липецке таджик получил 8 месяцев колонии за незаконный въезд в Россию

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#миграция #иностранцы
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В Липецке таджик получил 8 месяцев колонии за незаконный въезд в Россию

Гражданин Таджикистана осужден к 8 месяцам лишения свободы за незаконное пересечение российской границы.

Липецкий районный суд Липецкой области вынес приговор 32-летнему гражданину республики Таджикистан за незаконное пересечение российской границы.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ещё в 2017 году по постановлению суда мужчина был выдворен за пределы России на 5 лет. Но он изменил свои анкетные данные в компетентных органах республики Таджикистан и в августе 2021 года снова пересек границу России, скрыв от пограничников, что въезд в Россию ему не разрешен, после чего сначала направился в Москву.

Но позже нелегала задержали, и липецкий районный суд приговорил его к 8 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.
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#миграция #иностранцы
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Комментарии (2)

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А сколько ещё таких?

36 минут назад
Как же то что всех в езжающих граждан близ лежащего зарубежья проверяют на совпадение отпечатков пальцев, тем более он ранние был внесён в базу если его же депортировали.
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Я

сегодня, 16:16
Таких таджиков на веадуке на ул металлургов посмотрите сколько
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Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
#знаете ли вы #краеведение
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Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
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