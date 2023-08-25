55-летний липчанин нашёл банковскую карту и пошёл с ней по магазинам

Теперь мужчине грозит до шести лет без шопинга.

В Липецке направлено в суд уголовное дело в отношении 55-летнего мужчины по факту кражи денег с банковского счёта. По версии следствия, 23 марта этого года между домами 6 и 8 по улице Ушинского липчанин нашёл на земле банковскую карту и по совету неизвестного следствию знакомого решил расплачиваться найденной картой за различные товары. Причём мужчины решили пользоваться картой по очереди.



В результате при помощи чужой карты были совершены покупки в магазине «Хомяк», в торговом центре «Радуга», в магазине «Семь дней», в магазине «Оптик Центр», в офисе «Билайн», в магазине «Креатив», в нескольких «Пятерочках», в магазине «Мода и комфорт», в аптечном пункте, в торговом центре «Квартал», в магазинах «Остров Глаза» и «Магнит Косметик». Всего с банковского счета хозяйки банковской карты было потрачено 8 519 рублей. Женщине был причинён значительный материальный ущерб: зарплата у неё небольшая, а на иждивении — дочь-студентка.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия липчанина квалифицированы следствием по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ — кража с банковского счёта, совершенная группой лип по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба. Липчанину может грозить до шести лет лишения свободы.