В России
49 минут назад
Рост цен на мясо ощутили 40% россиян
25
Еще по 27% участников опроса отметили рост цен на сахар, а также рыбу и морепродукты.
Рост цен на мясо ощущают 40 процентов россиян, - следует из результатов опросов, проведенных Фондом "Общественное мнение" (ФОМ) с 18 по 20 августа.
По сравнению с 23 июля доля россиян, ощутивших подорожание мяса и птицы, выросла на четверть. Аналогичную динамику показала оценка роста цен на крупы и макаронные изделия (с 12 до 15 процентов), - передает Lenta.ru.
Подорожание растительного масла, яиц и молока ощутили 14, 16 и 23% соответственно (против 12, 14 и 21% месяц назад). Доля заявивших о росте цен на сахар с 23 июля не изменилась и составила 27%, а в случае с фруктами и овощами — уменьшилась с 19 до 17%.
В рамках исследования 1500 респондентов в 104 российских населенных пунктах попросили ответить на вопрос о продуктах, цены на которые заметно выросли за последний месяц.
По сравнению с 23 июля доля россиян, ощутивших подорожание мяса и птицы, выросла на четверть. Аналогичную динамику показала оценка роста цен на крупы и макаронные изделия (с 12 до 15 процентов), - передает Lenta.ru.
Подорожание растительного масла, яиц и молока ощутили 14, 16 и 23% соответственно (против 12, 14 и 21% месяц назад). Доля заявивших о росте цен на сахар с 23 июля не изменилась и составила 27%, а в случае с фруктами и овощами — уменьшилась с 19 до 17%.
В рамках исследования 1500 респондентов в 104 российских населенных пунктах попросили ответить на вопрос о продуктах, цены на которые заметно выросли за последний месяц.
25