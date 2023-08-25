В России

49 минут назад

Рост цен на мясо ощутили 40% россиян

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#мясо #цены #экономика

Еще по 27% участников опроса отметили рост цен на сахар, а также рыбу и морепродукты.

Рост цен на мясо ощущают 40 процентов россиян, - следует из результатов опросов, проведенных Фондом "Общественное мнение" (ФОМ) с 18 по 20 августа.

По сравнению с 23 июля доля россиян, ощутивших подорожание мяса и птицы, выросла на четверть. Аналогичную динамику показала оценка роста цен на крупы и макаронные изделия (с 12 до 15 процентов), - передает Lenta.ru.

Подорожание растительного масла, яиц и молока ощутили 14, 16 и 23% соответственно (против 12, 14 и 21% месяц назад). Доля заявивших о росте цен на сахар с 23 июля не изменилась и составила 27%, а в случае с фруктами и овощами — уменьшилась с 19 до 17%.

В рамках исследования 1500 респондентов в 104 российских населенных пунктах попросили ответить на вопрос о продуктах, цены на которые заметно выросли за последний месяц.
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#мясо #цены #экономика

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