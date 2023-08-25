«Учитесь, дерзайте, пробуйте! И у вас все получится»

Депутат областного Совета Ольга Митрохина пожелала будущим первоклассникам успехов в учебе и вручила им их первые портфели.

23 августа у входа в детскую школу искусств МАЯК собрались сотни липчан. Мамы и папы, бабушки и дедушки, старшие братья и сестры привели сюда шести-семилетних детей, для которых через неделю прозвонит самый первый в их жизни школьный звонок. Все собравшиеся были в радостном предвкушении — без пяти минут первоклашек из многодетных и малообеспеченных семей, детей с ограниченными возможностями пригласила депутат областного Совета по 2-му избирательному округу Ольга Митрохина, чтобы вручить им их первые в жизни портфели.Семья Аксеновых пришла в полном составе: папа, мама и четверо детей. Самый старший, 17-летний сын, радуется за двух своих младших сестричек-близнецов, Екатерину и Елизавету. Они пойдут в первый класс 31-й школы. Девочки не скрывают радости от того, что стали, наконец, взрослыми, что 1 сентября их поведут не в детсад, а в школу. Средний сын Аксеновых, Андрей, пойдет в третий класс. Он получал портфель от депутата два года назад.— Ольгу Николаевну мы знаем давно. Она много делает для детей, уделяет внимание развитию нашего поселка. Мы ей очень благодарны за ее труды. Знаете, это приятно, когда вспоминают о таких многодетных семьях, как наша, — говорит мама Екатерины и Елизаветы.Избирательный округ №2 — это два десятка многоэтажек на правом берегу реки Воронеж в Октябрьском районе Липецка и значительная часть Левобережья — обширный частный сектор и старый жилфонд Тракторного района. Живут на этих улицах более 35 тысяч человек. Активное общение с избирателями — визитная карточка Ольги Митрохиной. И в праздники, и в будни она — частый гость и в ветеранских организациях, и в трудовых коллективах, и на школьных родительских собраниях. Без ее участия не обходятся праздники, объединяющие жителей округа: Новый год, широкая Масленица, День знаний. В следующую среду, например, на площади у Городского Дворца культуры депутат организует детский праздник, а вчера и сегодня проводит свою любимую акцию — «Мой первый портфель».Ольга Митрохина вручает портфели детям больше 10 лет. За это время совместно с благотворительным фондом «Милосердие» она раздала более двух тысяч портфелей! Причем не пустых, а с канцелярскими наборами для обучения.К «Маяку» пришли 120 детей, которые учатся в расположенных в Левобережном районе города школах №№ 10, 25, 31, 62. Двух девочек-близняшек привела их старшая сестра Лиза. Кристина и Ксения идут в 62-ю школу. Девчонки признаются, что не очень хотят учиться. «Потому что будет очень трудно». А вот Платон Рощупкин идет в школу с другим настроением. Его привела мама, у которой в большой коляске посапывали двое полуторагодовалых мальчиков. Тоже, представьте, двойняшек!Ольга Митрохина тепло приветствовала собравшихся. Взрослым она пожелала терпения, ведь в их жизни начинается новый длинный проект — школьные годы их детей. А детям пожелала новых знаний и открытий:— Учитесь, дерзайте, пробуйте! И у вас все получится. Желаю вам отличного настроения и крепкого здоровья!24 августа акция «Мой первый портфель» прошла в 63-й и 64-й школах.