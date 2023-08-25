Общество
46 минут назад
«Учитесь, дерзайте, пробуйте! И у вас все получится»
Депутат областного Совета Ольга Митрохина пожелала будущим первоклассникам успехов в учебе и вручила им их первые портфели.
23 августа у входа в детскую школу искусств МАЯК собрались сотни липчан. Мамы и папы, бабушки и дедушки, старшие братья и сестры привели сюда шести-семилетних детей, для которых через неделю прозвонит самый первый в их жизни школьный звонок. Все собравшиеся были в радостном предвкушении — без пяти минут первоклашек из многодетных и малообеспеченных семей, детей с ограниченными возможностями пригласила депутат областного Совета по 2-му избирательному округу Ольга Митрохина, чтобы вручить им их первые в жизни портфели.
Семья Аксеновых пришла в полном составе: папа, мама и четверо детей. Самый старший, 17-летний сын, радуется за двух своих младших сестричек-близнецов, Екатерину и Елизавету. Они пойдут в первый класс 31-й школы. Девочки не скрывают радости от того, что стали, наконец, взрослыми, что 1 сентября их поведут не в детсад, а в школу. Средний сын Аксеновых, Андрей, пойдет в третий класс. Он получал портфель от депутата два года назад.
— Ольгу Николаевну мы знаем давно. Она много делает для детей, уделяет внимание развитию нашего поселка. Мы ей очень благодарны за ее труды. Знаете, это приятно, когда вспоминают о таких многодетных семьях, как наша, — говорит мама Екатерины и Елизаветы.
Избирательный округ №2 — это два десятка многоэтажек на правом берегу реки Воронеж в Октябрьском районе Липецка и значительная часть Левобережья — обширный частный сектор и старый жилфонд Тракторного района. Живут на этих улицах более 35 тысяч человек. Активное общение с избирателями — визитная карточка Ольги Митрохиной. И в праздники, и в будни она — частый гость и в ветеранских организациях, и в трудовых коллективах, и на школьных родительских собраниях. Без ее участия не обходятся праздники, объединяющие жителей округа: Новый год, широкая Масленица, День знаний. В следующую среду, например, на площади у Городского Дворца культуры депутат организует детский праздник, а вчера и сегодня проводит свою любимую акцию — «Мой первый портфель».
Ольга Митрохина вручает портфели детям больше 10 лет. За это время совместно с благотворительным фондом «Милосердие» она раздала более двух тысяч портфелей! Причем не пустых, а с канцелярскими наборами для обучения.
К «Маяку» пришли 120 детей, которые учатся в расположенных в Левобережном районе города школах №№ 10, 25, 31, 62. Двух девочек-близняшек привела их старшая сестра Лиза. Кристина и Ксения идут в 62-ю школу. Девчонки признаются, что не очень хотят учиться. «Потому что будет очень трудно». А вот Платон Рощупкин идет в школу с другим настроением. Его привела мама, у которой в большой коляске посапывали двое полуторагодовалых мальчиков. Тоже, представьте, двойняшек!
Ольга Митрохина тепло приветствовала собравшихся. Взрослым она пожелала терпения, ведь в их жизни начинается новый длинный проект — школьные годы их детей. А детям пожелала новых знаний и открытий:
— Учитесь, дерзайте, пробуйте! И у вас все получится. Желаю вам отличного настроения и крепкого здоровья!
24 августа акция «Мой первый портфель» прошла в 63-й и 64-й школах.
Семья Аксеновых пришла в полном составе: папа, мама и четверо детей. Самый старший, 17-летний сын, радуется за двух своих младших сестричек-близнецов, Екатерину и Елизавету. Они пойдут в первый класс 31-й школы. Девочки не скрывают радости от того, что стали, наконец, взрослыми, что 1 сентября их поведут не в детсад, а в школу. Средний сын Аксеновых, Андрей, пойдет в третий класс. Он получал портфель от депутата два года назад.
— Ольгу Николаевну мы знаем давно. Она много делает для детей, уделяет внимание развитию нашего поселка. Мы ей очень благодарны за ее труды. Знаете, это приятно, когда вспоминают о таких многодетных семьях, как наша, — говорит мама Екатерины и Елизаветы.
Избирательный округ №2 — это два десятка многоэтажек на правом берегу реки Воронеж в Октябрьском районе Липецка и значительная часть Левобережья — обширный частный сектор и старый жилфонд Тракторного района. Живут на этих улицах более 35 тысяч человек. Активное общение с избирателями — визитная карточка Ольги Митрохиной. И в праздники, и в будни она — частый гость и в ветеранских организациях, и в трудовых коллективах, и на школьных родительских собраниях. Без ее участия не обходятся праздники, объединяющие жителей округа: Новый год, широкая Масленица, День знаний. В следующую среду, например, на площади у Городского Дворца культуры депутат организует детский праздник, а вчера и сегодня проводит свою любимую акцию — «Мой первый портфель».
Ольга Митрохина вручает портфели детям больше 10 лет. За это время совместно с благотворительным фондом «Милосердие» она раздала более двух тысяч портфелей! Причем не пустых, а с канцелярскими наборами для обучения.
К «Маяку» пришли 120 детей, которые учатся в расположенных в Левобережном районе города школах №№ 10, 25, 31, 62. Двух девочек-близняшек привела их старшая сестра Лиза. Кристина и Ксения идут в 62-ю школу. Девчонки признаются, что не очень хотят учиться. «Потому что будет очень трудно». А вот Платон Рощупкин идет в школу с другим настроением. Его привела мама, у которой в большой коляске посапывали двое полуторагодовалых мальчиков. Тоже, представьте, двойняшек!
Ольга Митрохина тепло приветствовала собравшихся. Взрослым она пожелала терпения, ведь в их жизни начинается новый длинный проект — школьные годы их детей. А детям пожелала новых знаний и открытий:
— Учитесь, дерзайте, пробуйте! И у вас все получится. Желаю вам отличного настроения и крепкого здоровья!
24 августа акция «Мой первый портфель» прошла в 63-й и 64-й школах.