В России
14 минут назад
Производители в РФ просят чаще менять цены из-за курса рубля
Предприниматели в РФ стали жаловаться на подорожание сырья и постоянный рост тарифов на грузовые перевозки.
Российские производители обратились в Межотраслевой экспертный совет по развитию потребительского рынка, указав, что резкое ослабление рубля ухудшило экономику предприятий, - пишут "Известия" со ссылкой на письмо "Руспродсоюза" в Межотраслевой экспертный совет.
Меньше чем за год доллар вырос на 44%, евро — на 78%, а юань — на 60% плюс увеличилась ставка рефинансирования с 8,5 до 12% (а значит, подорожали кредиты), - говорится в письме ассоциации "Руспродсоюз".
Внутренние цены на сырье для пищевой промышленности уже отреагировали: за два месяца стоимость продовольственной пшеницы выросла на 16% при стабильных биржевых ценах, а растительного масла — на 8% с начала года, причем мировая стоимость этой продукции стала ниже на треть.
"Рост на отечественное сырье идет за счет курсовой разницы даже при наличии экспортной пошлины на пшеницу и масло, уже не говоря об импортируемых ингредиентах", — отмечается в письме.
Производители пожаловались и на постоянное увеличение тарифов грузовых перевозок — спрос на них вырос на 61%, а ставки по самым популярным направлениям в среднем подскочили на 38% за год и на 10% за последние три месяца. На фоне этих факторов поставщики несут убытки от продажи товаров ниже себестоимости, а также оплачивая штрафы за несвоевременную поставку продукции не по своей вине.
Поэтому предприятия предложили в рамках саморегулирования согласовать новые условия работы до начала следующего года. То есть признать, что волатильность валют — это достаточное основание для изменения цен как для импортеров, так и для отечественных изготовителей. Плюс к этому отказаться от применения штрафных санкций, если стороны не согласуют новые цены в течение 14 дней. Таким образом, поставщики будут готовы останавливать отправку продукции, если торговая сеть за две недели не согласует свежий прейскурант. Аналогичные меры уже использовали в 2014, 2020 годах — они доказали свою эффективность.
Совещание по этому вопросу состоится в МЭС 25 августа, - уточнил один из его участников.
Меньше чем за год доллар вырос на 44%, евро — на 78%, а юань — на 60% плюс увеличилась ставка рефинансирования с 8,5 до 12% (а значит, подорожали кредиты), - говорится в письме ассоциации "Руспродсоюз".
Внутренние цены на сырье для пищевой промышленности уже отреагировали: за два месяца стоимость продовольственной пшеницы выросла на 16% при стабильных биржевых ценах, а растительного масла — на 8% с начала года, причем мировая стоимость этой продукции стала ниже на треть.
"Рост на отечественное сырье идет за счет курсовой разницы даже при наличии экспортной пошлины на пшеницу и масло, уже не говоря об импортируемых ингредиентах", — отмечается в письме.
Производители пожаловались и на постоянное увеличение тарифов грузовых перевозок — спрос на них вырос на 61%, а ставки по самым популярным направлениям в среднем подскочили на 38% за год и на 10% за последние три месяца. На фоне этих факторов поставщики несут убытки от продажи товаров ниже себестоимости, а также оплачивая штрафы за несвоевременную поставку продукции не по своей вине.
Поэтому предприятия предложили в рамках саморегулирования согласовать новые условия работы до начала следующего года. То есть признать, что волатильность валют — это достаточное основание для изменения цен как для импортеров, так и для отечественных изготовителей. Плюс к этому отказаться от применения штрафных санкций, если стороны не согласуют новые цены в течение 14 дней. Таким образом, поставщики будут готовы останавливать отправку продукции, если торговая сеть за две недели не согласует свежий прейскурант. Аналогичные меры уже использовали в 2014, 2020 годах — они доказали свою эффективность.
Совещание по этому вопросу состоится в МЭС 25 августа, - уточнил один из его участников.