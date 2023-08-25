В России
сегодня, 09:56
Минобороны сообщает об уничтожении 42 украинских беспилотников над Крымом
535
Украина попыталась атаковать территорию России 42 дронами самолетного типа, российские военные пресекли атаку.
25 августа ночью была пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по территории РФ, - сообщает Минобороны.
Средствами ПВО обнаружено 42 беспилотных летательных аппарата. В результате огневого воздействия над Крымом 9 БПЛА уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели, - говорится в Телеграм-канале ведомства.
Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале написал об уничтожении нескольких беспилотников в районе мыса Херсонес над Черным морем в Севастополе. По его словам, экстренные службы не зафиксировали никаких повреждений гражданской инфраструктуры.
Средствами ПВО обнаружено 42 беспилотных летательных аппарата. В результате огневого воздействия над Крымом 9 БПЛА уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели, - говорится в Телеграм-канале ведомства.
Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале написал об уничтожении нескольких беспилотников в районе мыса Херсонес над Черным морем в Севастополе. По его словам, экстренные службы не зафиксировали никаких повреждений гражданской инфраструктуры.
535