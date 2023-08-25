Происшествия

18 минут назад

На «Рено» упало дерево

145
#дерево #автомобиль
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Никто не пострадал.

24 августа около 20:00 напротив дома №12 по улице Водопьянова на автомобиль «Рено» упало сухое дерево. Сообщение о происшествии поступило на номер «112».

Как рассказали GOROD48 в управлении ГО и ЧС Липецка, в результате падения дерева никто не пострадал. Сегодня дерево будет убирать управляющая компания.

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По словам очевидцев, по этому адресу рядом стоят ещё очень много таких же сухих деревьев.

Фото, видео — vk.com/15mcrlipetsk
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#дерево #автомобиль
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