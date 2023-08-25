На «Рено» упало дерево

Никто не пострадал.

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24 августа около 20:00 напротив дома №12 по улице Водопьянова на автомобиль «Рено» упало сухое дерево. Сообщение о происшествии поступило на номер «112».Как рассказали GOROD48 в управлении ГО и ЧС Липецка, в результате падения дерева никто не пострадал. Сегодня дерево будет убирать управляющая компания.По словам очевидцев, по этому адресу рядом стоят ещё очень много таких же сухих деревьев.