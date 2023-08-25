Общество

30 минут назад

Школам Липецка за неделю до Дня знаний не хватает 120-140 учителей

5 226
#образование
Школам Липецка за неделю до Дня знаний не хватает 120-140 учителей

Оклад выпускника педагогического вуза — 8 100 рублей. Но в департаменте образования мэрии говорят, что с разными доплатами зарплата молодого учителя — порядка 25 тысяч.

До начала нового учебного года остается ровно неделя. Но в школах Липецка до сих пор есть вакансии. По данным департамента образования мэрии, сейчас общеобразовательным учебным заведениям не хватает 120-140 педагогов. В дефиците — учителя начальных классов, русского языка и литературы, физики, математики.

В ведомстве говорят, что это — обычное дело для конца августа. И что 1 сентября все кадровые вопросы в целом будут закрыты. Но на 100% штаты укомплектованы не бывают никогда — эту проблему решают за счет увеличения нагрузки на учителей дефицитных специальностей.

На какую зарплату может рассчитывать молодой учитель, закончивший вуз в этом году?

— Оклад для молодого специалиста с обычной 18-часовой недельной ставкой — 8 100 рублей. Но такие учителя получают доплату в таком же размере. То есть меньше МРОТ (16 242 рубля) педагог не получит. Плюс доплата за классное руководство — это 11 тысяч рублей, плюс доплата за проверки тетрадей. В итоге на руки молодой учитель получит порядка 25 тысяч рублей, — ответили в департаменте.
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#образование

Комментарии (5)

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Вы же

9 минут назад
Не в Африке,что бы доплаты требовать,а если серьёзно,то позор такой власти,которая ненавидит свой народ.
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Ник

17 минут назад
Профессию обесценили. Дети сложные. Только платное образование решит проблему
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Артём

18 минут назад
Бросаю работу, бегу в учителя. Кто вообще идет на эту зарплату? Уборщица больше получает... При всем уважении к труду уборщиц! Просто позор!
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kbgxf

21 минуту назад
это ужасно. а жить на что? и когда? нет. В учителки никто не пойдет с такими зп.
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Учитель?

22 минуты назад
Ни в чем себе не отказываю, на 25 к можно и попутешествовать.
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Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
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Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
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