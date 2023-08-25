Школам Липецка за неделю до Дня знаний не хватает 120-140 учителей

Оклад выпускника педагогического вуза — 8 100 рублей. Но в департаменте образования мэрии говорят, что с разными доплатами зарплата молодого учителя — порядка 25 тысяч.

До начала нового учебного года остается ровно неделя. Но в школах Липецка до сих пор есть вакансии. По данным департамента образования мэрии, сейчас общеобразовательным учебным заведениям не хватает 120-140 педагогов. В дефиците — учителя начальных классов, русского языка и литературы, физики, математики.



В ведомстве говорят, что это — обычное дело для конца августа. И что 1 сентября все кадровые вопросы в целом будут закрыты. Но на 100% штаты укомплектованы не бывают никогда — эту проблему решают за счет увеличения нагрузки на учителей дефицитных специальностей.



На какую зарплату может рассчитывать молодой учитель, закончивший вуз в этом году?



— Оклад для молодого специалиста с обычной 18-часовой недельной ставкой — 8 100 рублей. Но такие учителя получают доплату в таком же размере. То есть меньше МРОТ (16 242 рубля) педагог не получит. Плюс доплата за классное руководство — это 11 тысяч рублей, плюс доплата за проверки тетрадей. В итоге на руки молодой учитель получит порядка 25 тысяч рублей, — ответили в департаменте.