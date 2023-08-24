В России появится единый список похоронных услуг для военных

В России утвердят единый список бесплатных ритуальных услуг для военных и ветеранов, соответствующий законопроект поддержало правительство РФ, говорится в проекте отзыва кабмина. С документом ознакомились «Известия».

Проект уже подготовлен к внесению в Госдуму, рассказала «Известиям» его разработчик, первый заместитель председателя комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева.



«Документ подразумевает приведение к единообразию перечня и наименований ритуальных услуг, которые оказываются в связи со смертью ветеранов и военнослужащих и оплачиваются государством», — пояснила она.



По ее словам, сегодня «терминология и объем предоставляемых услуг в федеральных законах «О ветеранах», «О погребении и похоронном деле» и постановлении правительства РФ разные». Эти разногласия вносят путаницу, подчеркнула она.



Новый законопроект приведет список к единообразию в соответствии с проставлением правительства, сказала парламентарий.

В частности, в единый перечень войдут услуги: оформление документов, необходимых для погребения; перевозка умершего в морг и услуги морга; предоставление и доставка гроба, урны, венка; перевозка тела к месту погребения или кремации; погребение или кремация; а также изготовление намогильных сооружений.



Изменения законодательства в этой сфере назрели давно, сказала зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Правила не менялись с 1996 года. Поэтому предлагаемая мера положительно скажется на отрасли, считает она.