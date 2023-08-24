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53 минуты назад

Сейсмологи зафиксировали техногенное землетрясение в Кузбассе

23
#землятресение

В Кемеровской области сегодня было зафиксировано техногенное сейсмособытие.


24 августа на территории Красулинского сельского поселения в Кемеровской области зафиксировано землетрясение. По данным Алтае-Саянского филиала геофизической службы РАН, магнитуда подземных толчков составила 2,5, сообщает VSE42.Ru.

При этом уточняется, что землетрясение было вызвано взрывами на разрезе – в типе сейсмособытия значится «quarry blast».

23
#землятресение

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