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12 минут назад

В Калуге машина врезалась в остановку и сбила 10 человек

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#ДТП #авария #пешеходы

Водитель не справился с управлением и врезался в остановочный павильон, где находились ожидавшие общественный транспорт люди.

Лишенный прав автомобилист врезался в остановку в Калуге, есть пострадавшие, - сообщило региональное управление МВД.

24 августа около 13.43 часов в районе дома 11 на улице Кирова г. Калуги произошло ДТП, - говорится в сообщении.

По предварительной информации, мужчина 1974 года рождения, управляя легковым автомобилем Тойота, не справился с управлением и совершил наезд на остановочный павильон, на котором находились граждане, ожидающие общественный транспорт, - уточняет УМВД России по Калужской области.

Как было установлено сотрудниками полиции, водитель, находившийся за рулем данной автомашины, лишен права управления транспортным средством. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Число пострадавших и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как рассказали РИА Новости в экстренных службах, в результате аварии пострадали 10 человек, среди них один ребенок.
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#ДТП #авария #пешеходы

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