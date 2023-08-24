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В Калуге машина врезалась в остановку и сбила 10 человек
Водитель не справился с управлением и врезался в остановочный павильон, где находились ожидавшие общественный транспорт люди.
24 августа около 13.43 часов в районе дома 11 на улице Кирова г. Калуги произошло ДТП, - говорится в сообщении.
По предварительной информации, мужчина 1974 года рождения, управляя легковым автомобилем Тойота, не справился с управлением и совершил наезд на остановочный павильон, на котором находились граждане, ожидающие общественный транспорт, - уточняет УМВД России по Калужской области.
Как было установлено сотрудниками полиции, водитель, находившийся за рулем данной автомашины, лишен права управления транспортным средством. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Число пострадавших и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Как рассказали РИА Новости в экстренных службах, в результате аварии пострадали 10 человек, среди них один ребенок.