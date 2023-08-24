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Движение по ВСМ Москва-Петербург будет запущено в 2028 году

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#движение #ВСМ

Завершить строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга планируют завершить в 2028 году.

Замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов заявил в кулуарах Международного железнодорожного салона техники и технологий пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо", что завершить строительство и запустить движение по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург планируется в 2028 году, - передает ТАСС.

"Мы ориентируемся на завершение и пуск движения на 2028 год", - отметил он.

К тому же сроку власти собираются запустить движение поездов по новой дороге, - отметил замглавы Минтранса. Он добавил, что параметры этой ВСМ и сроки строительства будут актуализированы на рабочей группе.

"Создана рабочая группа по реализации проекта в соответствии с поручением президента, в рамках которой этот вопрос более детально будет рассмотрен, учитывая все вопросы финансирования, разработки подвижного состава, реализации концессии", — пояснил замминистра. По его словам, РЖД уже занимается строительством выходов для ВСМ.

Уточняется, что время в пути по ВСМ Москва - Санкт-Петербург для пассажиров составит 2 часа 15 минут. Строительство магистрали потребует выделения средств Фонда национального благосостояния в объеме до 468 млрд рублей, - подсчитали в Минтрансе. Стоимость строительства в настоящее время оценивается в 1,7 трлн рублей.
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#движение #ВСМ

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