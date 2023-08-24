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«Схватил за волосы и потащил за остановку»: росгвардейцы задержали напавшего на девушку иностранца

11 1894
#нападение
4
«Схватил за волосы и потащил за остановку»: росгвардейцы задержали напавшего на девушку иностранца

При задержании мужчина вел себя агрессивно и неадекватно.

В Липецке сотрудники Росгвардии задержали 27-летнего уроженца Узбекистна, подозреваемого в нападении на девушку. Произошло это на улице Космонавтов.

«К сотрудникам вневедомственной охраны обратились граждане и сообщили, что неизвестный напал на девушку.  Правоохранители задержали уроженца Узбекистана, который вёл себя агрессивно и неадекватно. По предварительной информации, он  схватил девушку за волосы и пытался оттащить за остановку», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Липецкой области..

Задержанного наряд вневедомственной охраны доставил в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. 

11 1894
#нападение
4

Комментарии (11)

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Неравнодушный

11 минут назад
За что боролись, на то и напоролись... Толи ещё будет, ой-е ей...
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Почитала комментарии

13 минут назад
Какие русские мужики трусливые, ужас...
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1

17 минут назад
В смоленской области человек с битой двоих женщин принял.
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Дедушка

24 минуты назад
Естественный отбор, может эта девушка лёгкого поведения, была по вызову и что-то украла. Узбеков, Таджиков да корейцев они также обслуживают....
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Естественный отбор

36 минут назад
Девчата-одевайте юбки выше и выше.... Как и в чем ходят у нас сейчас девченки-так ходили в 90-тые плечевые на трассе.
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Нонка

44 минуты назад
А были времена когда по ул Космонавтов носились толпы с 3-го и 8-го микр-на с кольями ,!Вот тогда то пусть бы схватил за волосы нашу девушку иностранец из Узбекистана
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Шапокляк

50 минут назад
Необходимо больше рейдов.
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санитар

57 минут назад
Какой-то челленж.
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Житель

сегодня, 14:06
Привечайте дальше
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ЮВП

сегодня, 14:05
ВВП пообещал африканцам работу в России. Ждите продолжения.
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