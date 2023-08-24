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«Схватил за волосы и потащил за остановку»: росгвардейцы задержали напавшего на девушку иностранца
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При задержании мужчина вел себя агрессивно и неадекватно.
В Липецке сотрудники Росгвардии задержали 27-летнего уроженца Узбекистна, подозреваемого в нападении на девушку. Произошло это на улице Космонавтов.
«К сотрудникам вневедомственной охраны обратились граждане и сообщили, что неизвестный напал на девушку. Правоохранители задержали уроженца Узбекистана, который вёл себя агрессивно и неадекватно. По предварительной информации, он схватил девушку за волосы и пытался оттащить за остановку», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Липецкой области..
Задержанного наряд вневедомственной охраны доставил в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
«К сотрудникам вневедомственной охраны обратились граждане и сообщили, что неизвестный напал на девушку. Правоохранители задержали уроженца Узбекистана, который вёл себя агрессивно и неадекватно. По предварительной информации, он схватил девушку за волосы и пытался оттащить за остановку», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Липецкой области..
Задержанного наряд вневедомственной охраны доставил в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
11 1894
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