«Схватил за волосы и потащил за остановку»: росгвардейцы задержали напавшего на девушку иностранца

При задержании мужчина вел себя агрессивно и неадекватно.

В Липецке сотрудники Росгвардии задержали 27-летнего уроженца Узбекистна, подозреваемого в нападении на девушку. Произошло это на улице Космонавтов.



«К сотрудникам вневедомственной охраны обратились граждане и сообщили, что неизвестный напал на девушку. Правоохранители задержали уроженца Узбекистана, который вёл себя агрессивно и неадекватно. По предварительной информации, он схватил девушку за волосы и пытался оттащить за остановку», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Липецкой области..



Задержанного наряд вневедомственной охраны доставил в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.



