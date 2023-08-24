В России

59 минут назад

В РФ упростят госзакупки медизделий для пациентов с тяжёлыми заболеваниями

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#госзакупки #медизделия #экономика

Для включения в список продуктов или изделий в том числе будет учитываться заключение профильного главного внештатного специалиста.

Правительство РФ упростило госзакупки медицинских изделий и продуктов лечебного питания для пациентов с тяжелыми заболеваниями.

Больницы и поликлиники смогут закупать медицинские изделия и продукты лечебного питания по конкретным торговым наименованиям – без обязанности учитывать возможные эквиваленты, как это требуется в общем порядке при госзакупках. Соответствующее постановление о правилах формирования перечня таких изделий и лечебного питания подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Принятое решение позволит упростить и ускорить закупочные процедуры, чтобы оперативно обеспечивать медицинскими изделиями и лечебным питанием нуждающихся в них людей, - говорится на сайте кабмина.

Речь идёт о госзакупках медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, которые нужны конкретным пациентам по медицинским показаниям. Например, при индивидуальной непереносимости тех или иных компонентов или по жизненным показаниям.

Новым постановлением предусмотрено, что заявление о включении медизделия или специализированных продуктов в перечень смогут направлять в Минздрав региональные органы здравоохранения, их главные внештатные специалисты, а также медицинские организации, в которых оказывается помощь конкретному пациенту. Рассматривать заявление будет специальная межведомственная комиссия, в состав которой войдут представители Минздрава, Минпромторга, Федеральной антимонопольной службы, Росздравнадзора и Роспотребнадзора. При этом будет учитываться соответствующее заключение профильного главного внештатного специалиста. Сам перечень будет утверждаться правительством.
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#госзакупки #медизделия #экономика

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