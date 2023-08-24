В России
7 минут назад
Роспотребнадзор усилил радиационный контроль за морепродуктами из Японии
В Приморском крае усилен радиационный контроль за рыбой и морепродуктами, импортируемыми из Японии.
В связи с объявленным и предполагаемым сбросом радиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1" Роспотребнадзором с 8 июля 2023 года с целью недопущения в оборот на территорию РФ всей продукции рыбного промысла из Японии введен усиленный санитарный контроль. Загрязненной продукции на территорию РФ не допущено, - говорится на сайте Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор проводит тщательный санитарно-карантинный контроль при ввозе в РФ рыбы, продуктов из рыбы, морепродуктов и всей продукции водного промысла с повышенным содержанием радионуклидов, произведенных в Японии и выловленных в Тихоокеанском регионе, - говорится в сообщении ведомства.
На сегодняшний день проведено исследование более 7 тонн водных биоресурсов и продукции из них, превышений гигиенических нормативов не выявлено.
В настоящее время поставка всей пищевой продукции в РФ из Японии разрешена только при наличии деклараций, подтверждающим соответствие установленных нормативам в рамках действующего законодательства.
Кроме того, с целью оценки воздействия последствий радиационной аварии на АЭС "Фукусима-1" Роспотребнадзор в ДФО с 2011 года проводит тщательный радиационный контроль за морепродуктами, выловленными российскими рыбопромысловыми компаниями в Тихом океане.
Оператор аварийной японской АЭС "Фукусима-1" компания ТЕРСО готовится начать 24 августа сброс слаборадиоактивной воды в океан. В Примгидромете сообщили, что специалисты учреждения пока будут мониторить радиационную обстановку в Приморье в штатном режиме без учащенных наблюдений. В Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора рассказали, что на фоне информации о планах сброса воды усилили радиологический контроль уловов на Дальнем Востоке, - передает РИА Новости.
Лаборатории ведомства ведут мониторинг пищевой рыбной продукции на соответствие обязательным требованиям по радиологическим показателям безопасности с 2011 года.
Роспотребнадзор проводит тщательный санитарно-карантинный контроль при ввозе в РФ рыбы, продуктов из рыбы, морепродуктов и всей продукции водного промысла с повышенным содержанием радионуклидов, произведенных в Японии и выловленных в Тихоокеанском регионе, - говорится в сообщении ведомства.
На сегодняшний день проведено исследование более 7 тонн водных биоресурсов и продукции из них, превышений гигиенических нормативов не выявлено.
В настоящее время поставка всей пищевой продукции в РФ из Японии разрешена только при наличии деклараций, подтверждающим соответствие установленных нормативам в рамках действующего законодательства.
Кроме того, с целью оценки воздействия последствий радиационной аварии на АЭС "Фукусима-1" Роспотребнадзор в ДФО с 2011 года проводит тщательный радиационный контроль за морепродуктами, выловленными российскими рыбопромысловыми компаниями в Тихом океане.
Оператор аварийной японской АЭС "Фукусима-1" компания ТЕРСО готовится начать 24 августа сброс слаборадиоактивной воды в океан. В Примгидромете сообщили, что специалисты учреждения пока будут мониторить радиационную обстановку в Приморье в штатном режиме без учащенных наблюдений. В Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора рассказали, что на фоне информации о планах сброса воды усилили радиологический контроль уловов на Дальнем Востоке, - передает РИА Новости.
Лаборатории ведомства ведут мониторинг пищевой рыбной продукции на соответствие обязательным требованиям по радиологическим показателям безопасности с 2011 года.