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7 минут назад

Роспотребнадзор усилил радиационный контроль за морепродуктами из Японии

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#рыба #морепродукты #Фукусима-1

В Приморском крае усилен радиационный контроль за рыбой и морепродуктами, импортируемыми из Японии.

В связи с объявленным и предполагаемым сбросом радиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1" Роспотребнадзором с 8 июля 2023 года с целью недопущения в оборот на территорию РФ всей продукции рыбного промысла из Японии введен усиленный санитарный контроль. Загрязненной продукции на территорию РФ не допущено, - говорится на сайте Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор проводит тщательный санитарно-карантинный контроль при ввозе в РФ рыбы, продуктов из рыбы, морепродуктов и всей продукции водного промысла с повышенным содержанием радионуклидов, произведенных в Японии и выловленных в Тихоокеанском регионе, - говорится в сообщении ведомства.

На сегодняшний день проведено исследование более 7 тонн водных биоресурсов и продукции из них, превышений гигиенических нормативов не выявлено.
В настоящее время поставка всей пищевой продукции в РФ из Японии разрешена только при наличии деклараций, подтверждающим соответствие установленных нормативам в рамках действующего законодательства.

Кроме того, с целью оценки воздействия последствий радиационной аварии на АЭС "Фукусима-1" Роспотребнадзор в ДФО с 2011 года проводит тщательный радиационный контроль за морепродуктами, выловленными российскими рыбопромысловыми компаниями в Тихом океане.

Оператор аварийной японской АЭС "Фукусима-1" компания ТЕРСО готовится начать 24 августа сброс слаборадиоактивной воды в океан. В Примгидромете сообщили, что специалисты учреждения пока будут мониторить радиационную обстановку в Приморье в штатном режиме без учащенных наблюдений. В Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора рассказали, что на фоне информации о планах сброса воды усилили радиологический контроль уловов на Дальнем Востоке, - передает РИА Новости.

Лаборатории ведомства ведут мониторинг пищевой рыбной продукции на соответствие обязательным требованиям по радиологическим показателям безопасности с 2011 года.
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#рыба #морепродукты #Фукусима-1

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