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Полноценное членство новых стран в БРИКС начнется с 1 января 2024 года

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#БРИКС #политика

Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ вступят в БРИКС по итогам саммита организации в ЮАР.

Лидеры стран БРИКС - Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР - приняли по итогам XV саммита "пятерки" Йоханнесбургскую декларацию. Она была представлена 24 августа по итогам встречи руководителей стран в ЮАР, - передает ТАСС.

Объединение пополнилось шестью новыми странами. Помимо этого, к следующей встрече в 2024 году финансовые учреждения стран-участниц подготовят предложения по использованию национальных валют и общих платежных инструментов.

С 2024 года к БРИКС присоединятся шесть новых стран - Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Страны были выбраны по географическому принципу. В будущем в БРИКС также может войти африканская страна.

В БРИКС входят пять государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Представитель ЮАР в БРИКС Анил Суклал говорил, что к группе хотят присоединиться 19 стран. В июне заявку о вступлении в БРИКС подал Египет, в июле — Боливия, в августе — Венесуэла. В число заинтересованных также входила Аргентина. Bloomberg писал, что Индия и Бразилия выступали против расширения организации.

Лидеры БРИКС достигли соглашения о руководящих принципах, стандартах и критериях расширения объединения. Они пришли к консенсусу насчет первого этапа расширения, за которым последуют и другие.

Страны БРИКС отметили необходимость использования альтернативных платежных систем. Для повышения стабильности мировой финансовой системы Минфинам и ЦБ стран объединения поручено рассмотреть вопрос использования в расчетах национальных валют и "ряда платежных инструментов".

Участники встречи признали саммит успешным: встреча стала первой личной после нескольких лет удаленных форматов из-за пандемии COVID-19. Лидеры "пятерки" заслушали доклад главы Нового банка развития БРИКС Дилмы Руссеф о перспективах экономического взаимодействия в объединении.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса подчеркнул, что на переговорах лидеры БРИКС указали на важность равномерного развития в мире, а также необходимость урегулирования конфликтов на планете мирным путем.
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#БРИКС #политика

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