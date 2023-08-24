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55 минут назад

В Крыму неизвестные на лодках открыли огонь по кемпингу

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#Крым #стрельба

Отдыхающие в кемпинге "Оленевка village" в селе Оленевка услышали стрельбу около 3:50. По данным очевидцев, выстрелы могли быть сделаны из РПГ.

У мыса Тарханкут в крымском селе Оленевка неизвестные на лодках открыли ночью огонь по кемпингу со спящими людьми, - пишет Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным канала, стрельба началась около 3:50 мск. Очевидцы рассказали, что видели в море недалеко от берега две резиновые лодки, на которых находилось 10 человек. Они обстреливали кемпинг, предположительно, из ручного противотанкового гранатомета. Попасть по кемпингу им удалось один раз, сразу после этого неизвестные поспешили скрыться. Никто не пострадал.

По одной из версий, стрелявшие могли быть украинскими диверсантами. Расстояние от кемпинга до подконтрольного Украине населенного пункта Очаково по воде составляет 140 километров, на скоростной лодке их можно преодолеть за 3-4 часа.
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#Крым #стрельба

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