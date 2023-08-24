Общество

сегодня, 12:00

Мать офицера отсудила у предпринимателя за кухню почти 300 000 рублей, но деньги не получила

9 809
#права потребителей
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Мать офицера отсудила у предпринимателя за кухню почти 300 000 рублей, но деньги не получила

Несмотря на то, что есть уже несколько судебных решений.

Решениями Правобережного суда жительница Липецка Светлана Копытова отсудила у индивидуального предпринимателя Владимира Пешкина почти 300 000 рублей за некачественную кухню.

Ещё в мае 2022 года женщина в торговом центре на улице Неделина заключила с ИП Пешкин В.И. договор на изготовление кухонного гарнитура, который оказался некачественным — он был сделан из более дешёвого материала, чем оговаривалось в заказе.

Женщина обратилась в суд и он встал на ее сторону. Правобережный районный суд Липецка взыскал с Владимира Пешкина в пользу Светланы Копытовой 258 000 рублей и обязал предпринимателя демонтировать и вывезти кухонный гарнитур в течение 10 дней, а позже — еще и оплатить судебные расходы в 38 000 рублей.

В общей сложности предприниматель должен выплатить женщине 296 тысяч рублей. Но денег Светлана Копытова так и не увидела: по ее словам, всё имущество индивидуального предпринимателя оказалось оформлено на третьих лиц, и денег на его счетах нет. Об этом женщине сообщил судебный пристав.

Светлана Копытова уже написала жалобы во все инстанции, в том числе и в прокуратуру Липецкой области. Обращалась личанка даже в фонд «Защитники Отечества».

Главный аргумент Светланы — ее сын офицер российской армии. В этом году он закончил артиллерийскую академию и сейчас готовится к отправке в зону СВО.

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«Президент России Владимир Путин указал на то, чтобы члены семей военнослужащих, участвующих в СВО, не останутся без защиты и помощи государства...», — говорится в многочисленных обращениях Светланы Копытовой во все инстанции.

Но несмотря даже на такой весомый аргумент, деньги женщина пока так и не получила.
9 809
#права потребителей
1

Комментарии (9)

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14 минут назад
Нет денег у ИП Пешкина, самый действенный!!!
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indesit

19 минут назад
Вся эта жалость и мораль не работает. Особенно в разрез с законами. Когда у фирмы уставной капитал 10 тысяч, то попробуй верни в 30 раз больше. Одно ясно: не нужно было закупаться роскошью на последние деньги. Женщины часто этим грешат, что на руку капиталистам.
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Гость

32 минуты назад
Сергей, авто можно и по доверенности управлять, как было в одном фильме, ничего у тебя нет, ты голодранец
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Ктото

49 минут назад
Подождите виноват продавец?! Я неправильно прочитала?
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Город48

52 минуты назад
Имущество забрать в пользу долга
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Нет денег у ИП Пешкина

сегодня, 12:33
тогда заберите 30% его трудоспособности
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любителям халявы

сегодня, 12:15
главный довод - мне все должны, тетка хотела нахаляву 300 к. срубить - не вышло. И при чем здесь мать офицера? Это значит у нее привилегии ВО ВСЕМ? Ну тогда в автобусе бесплатно ездить, за квартиру не платить, на работе - не работать, в магазине за продукты не платить - я ж МАТЬ, да еще ОФИЦЕРА
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Сергей

сегодня, 12:15
ИП отвечает всем своим имуществом, поэтому рассчет с заказчиком через нал, имущество переписывают на близких родственников. В данном случае пристав не проверял наличие страховки на автомобиль со всеми вытекающими отсюда запретами, в том числе на право управления транспортными средствами.
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Николай

сегодня, 12:08
"Мать офицера" - в контексте дела это смягчающее или отягчающее обстоятельство?
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