Мать офицера отсудила у предпринимателя за кухню почти 300 000 рублей, но деньги не получила

Несмотря на то, что есть уже несколько судебных решений.

Решениями Правобережного суда жительница Липецка Светлана Копытова отсудила у индивидуального предпринимателя Владимира Пешкина почти 300 000 рублей за некачественную кухню.Ещё в мае 2022 года женщина в торговом центре на улице Неделина заключила с ИП Пешкин В.И. договор на изготовление кухонного гарнитура, который оказался некачественным — он был сделан из более дешёвого материала, чем оговаривалось в заказе.Женщина обратилась в суд и он встал на ее сторону. Правобережный районный суд Липецка взыскал с Владимира Пешкина в пользу Светланы Копытовой 258 000 рублей и обязал предпринимателя демонтировать и вывезти кухонный гарнитур в течение 10 дней, а позже — еще и оплатить судебные расходы в 38 000 рублей.В общей сложности предприниматель должен выплатить женщине 296 тысяч рублей. Но денег Светлана Копытова так и не увидела: по ее словам, всё имущество индивидуального предпринимателя оказалось оформлено на третьих лиц, и денег на его счетах нет. Об этом женщине сообщил судебный пристав.Светлана Копытова уже написала жалобы во все инстанции, в том числе и в прокуратуру Липецкой области. Обращалась личанка даже в фонд «Защитники Отечества».Главный аргумент Светланы — ее сын офицер российской армии. В этом году он закончил артиллерийскую академию и сейчас готовится к отправке в зону СВО.«Президент России Владимир Путин указал на то, чтобы члены семей военнослужащих, участвующих в СВО, не останутся без защиты и помощи государства...», — говорится в многочисленных обращениях Светланы Копытовой во все инстанции.Но несмотря даже на такой весомый аргумент, деньги женщина пока так и не получила.