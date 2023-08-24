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33-летний липчанин получил три года колонии за кражу «Айфона» и карты у собутыльника

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#кража
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33-летний липчанин получил три года колонии за кражу «Айфона» и карты у собутыльника

До кражи мужчины вместе отдыхали в баре.

Советский районный суд Липецка вынес приговор 33-летнему мужчине за кражу телефона и золотого кольца и кражу с банковского счета.

Это преступление было совершено в ночь с 7 на 8 апреля этого года — примерно с 23:00 до 01:00. И потерпевший, и преступник были пьяны.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в подъезде дома №17 по улице Циолковского подсудимый воспользовался тем, что потерпевший находится без сознания и вытащил из кармана надетых на нём джинсов «Айфон 13 Про» и банковскую карту на имя жены мужчины, а также снял с безымянного пальца золотое обручальное кольцо. Сумма похищенного составила 63 142 рубля.

Сразу после этого 33-летний липчанин воспользовался похищенной банковской картой. Ей он расплачивался в кафе «Градус», в киоске «Русский Аппетит», в киоске «Табакерка». Всего мужчина успел потратить 3 271 рубль.

В суде липчанин признал вину. В ходе следствия он рассказал, что вечером 7 апреля вместе с братом выпивал в баре «Бархат» и познакомился там с потерпевшим. Мужчины пили пиво и общались на разные темы. А ещё потерпевший купил братьям бутылку водки и угостил их.

В баре конфликтов не возникало. Но когда мужчины пошли домой (братья предложили пойти к ним в гости), новый знакомый начал нецензурно выражаться в их адрес. Когда новые приятели: брат подсудимого и потерпевший зашли в подъезд за стаканчиками и закуской, вскоре брат вышел из подъезда один, у него текла кровь изо рта. На вопрос, где новый знакомый, мужчина сообщил подсудимому, что тот лежит в подъезде. Тогда подсудимый зашел в подъезд, увидел лежащего собутыльника, проверил, жив ли он, после чего его обокрал.

Потерпевший помнит из событий той ночи удар кулаком в голову и то, как очнулся на полу в незнакомом подъезде, а «Айфона» и карты в кармане уже не было. Когда мужчина вернулся домой, его жена сразу вызвала полицию и скорую помощь.

33-летнего липчанина суд признал виновным в кражах ценностей и денег со счёта и назначил по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний год лишения свободы. При этом липчанину также было отменено ранее вынесенное условное наказание за разбой и по совокупности приговоров его отправили на 3 года в исправительную колонию общего режима.

«Айфон 13 Про» возвращён потерпевшему.
181
#кража
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