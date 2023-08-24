В России

45 минут назад

Фрагмент упавшего самолета Пригожина нашли в 2 километрах от места крушения

71
#крушение самолета #Пригожин
1

Один из фрагментов упавшего в Тверской области самолета обнаружили в двух километрах от места крушения. Полицейские оцепили место падения обломка, рядом находятся машины спецслужб.

Один из фрагментов разбившегося в Тверской области самолета, на котором летел Евгений Пригожин, лежит на въезде в поселок Куженкино, примерно в двух километрах от места авиакатастрофы, - передает РИА Новости.

Полиция оцепила место падения обломка, рядом с ним стоят несколько машин спецслужб, некоторые с включенными мигалками. Полицейские останавливают проезжающие мимо машины и спрашивают о цели поездки.

Перекрыт также и подъезд к селу Куженкино, которое находится в трех километрах от одноименного поселка городского типа.

Накануне вечером бизнес-джет Embraer Legacy разбился возле населенного пункта Куженкино в Тверской области. На борту находились 10 человек, включая трех членов экипажа. Все они погибли.

Согласно опубликованному Росавиацией списку пассажиров, на борту находился глава "Группы Вагнера" Евгений Пригожин. Упавший самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", специализирующемуся на бизнес-перевозках.
По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело.
71
#крушение самолета #Пригожин
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
#знаете ли вы #краеведение
36
Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
Общество

Еще в рубрике

Прокуратура Бурятии проводит проверку из-за массового заболевания детей в детском лагере
#массовое заболевание #дети #лагерь
Прокуратура Бурятии проводит проверку из-за массового заболевания детей в детском лагере

сегодня, 09:49

В России
Минприроды отказалось от идеи обязательной переработки подгузников и туалетной бумаги

вчера, 18:19

В России
#образование
На патриотическое воспитание в России в 2022 году направили 11,4 млрд рублей

вчера, 18:17

В России
В Госдуме рассмотрят закон о выходном для родителей школьников в День знаний
#выходные #праздники #День знаний
В Госдуме рассмотрят закон о выходном для родителей школьников в День знаний

вчера, 16:24

В России
Глава Калужской области сообщил об уничтожении двух беспилотников
#беспилотники #атака
Глава Калужской области сообщил об уничтожении двух беспилотников

вчера, 15:45

В России
В Брянской области пресечена попытка диверсантов проникнуть на территорию региона
#диверсанты #Брянск
В Брянской области пресечена попытка диверсантов проникнуть на территорию региона

вчера, 15:00

В России