45 минут назад
Фрагмент упавшего самолета Пригожина нашли в 2 километрах от места крушения
Один из фрагментов упавшего в Тверской области самолета обнаружили в двух километрах от места крушения. Полицейские оцепили место падения обломка, рядом находятся машины спецслужб.
Полиция оцепила место падения обломка, рядом с ним стоят несколько машин спецслужб, некоторые с включенными мигалками. Полицейские останавливают проезжающие мимо машины и спрашивают о цели поездки.
Перекрыт также и подъезд к селу Куженкино, которое находится в трех километрах от одноименного поселка городского типа.
Накануне вечером бизнес-джет Embraer Legacy разбился возле населенного пункта Куженкино в Тверской области. На борту находились 10 человек, включая трех членов экипажа. Все они погибли.
Согласно опубликованному Росавиацией списку пассажиров, на борту находился глава "Группы Вагнера" Евгений Пригожин. Упавший самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", специализирующемуся на бизнес-перевозках.
По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело.