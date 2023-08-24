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42 минуты назад

Прокуратура Бурятии проводит проверку из-за массового заболевания детей в детском лагере

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#массовое заболевание #дети #лагерь #кишечка

Массовое заболевание детей произошло в лагере "Байкальский бор" в Бурятии, прокуратура начала проверку.

Прокуратура Бурятии организовала проверку по факту массового заболевания детей в детском лагере "Байкальский бор" в Прибайкальском районе, - сообщает Телеграм-канал ведомства.

Уточняется, что в ходе проверки будет дана оценка соблюдению администрацией организации отдыха и оздоровления требований санитарно-эпидемиологического законодательства, законов об образовании и охране здоровья несовершеннолетних.

Пока диагноз заболевания не установлен, не подтверждено, что у детей отравление. Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование и пока не располагает данными о количестве детей и характере заболевания, - передает РИА Новости.

Местные СМИ сообщают, что плохо себя почувствовали 20 ребят. Часть отправили в больницу, остальные лечатся амбулаторно. У 21 ребёнка обнаружили симптомы кишечной инфекции — тошноту и диарею. Помещения пищеблока и самого лагеря уже обследовали. Позже источники сообщили, что число пострадавших в лагере детей выросло до 26. Шестерых госпитализировали.
19
#массовое заболевание #дети #лагерь #кишечка

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