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46 минут назад

Минприроды отказалось от идеи обязательной переработки подгузников и туалетной бумаги

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Туалетную бумагу, подгузники, прокладки и прочие санитарно-гигиенические средства исключили из проекта списка продукции, подлежащей обязательной переработке в рамках механизма расширенной ответственности производителей (РОП).

Проект постановления правительства, содержащий этот перечень, Минприроды 14 августа направило на согласование в Минпромторг, Российскому экологическому оператору (ППК РЭО) и другим ведомствам. «Известия» тогда ознакомились с копией документа, его получение изданию подтвердили и в Минпромторге, отметив, что «позиция по нему формируется».
 
Три дня спустя, 17 августа, проект списка появился на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, но уже без санитарно-гигиенических изделий.
 
«Документ, разосланный в федеральные органы исполнительной власти, является рабочим. На официальном портале размещается версия, которая прошла уже обсуждения с другими ведомствами», — сказали «Известиям» в Минприроды.
 
Гендиректор РЭО Денис Буцаев пояснил «Известиям», что новый проект перечня товаров для обязательной переработки, в который вошли санитарно-гигиенические средства, был подготовлен в связи с реформой РОП. В начале августа 2023 года был подписан закон о совершенствовании механизма расширенной ответственности производителей. Он предполагает, что производители или самостоятельно обеспечивают сбор, обработку и утилизацию отходов от своих товаров, в том числе упаковки, или оплачивают экологический сбор в госбюджет.

В числе основных изменений — перенос ответственности по упаковке на ее производителей, запрет подавать отчеты об утилизации отходов через ассоциации производителей. Также повысится норматив утилизации упаковки: с 10-45% произведенной массы до 55% с 1 января 2025 года и до 75% — с 1 января 2026 года.
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