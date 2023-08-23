В России
48 минут назад
На патриотическое воспитание в России в 2022 году направили 11,4 млрд рублей
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Реализация федерального проекта «Патриотическое воспитание» потребовала в 2022 году 11,4 млрд рублей бюджетных средств. Это следует из заключения комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, сообщают «Известия». В заключении Госдумы также отмечается, что изначально на проект планировалось направить только 5 млрд. В 2021 году сумма бюджетных трат на проект была в три раза меньше — она составила 3,4 млрд рублей.
Средства проекта в прошлом году были направлены, в частности, на оплату труда советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Всего таких ставок было открыто 8802. Советники, как уточнили «Известиям» в Минпросвещения, начали работать в 49 регионах России, а с нового года такие должности появятся во всех субъектах РФ.
Также в 2022 году были закуплены комплекты государственных символов для более 11 тыс. школ — с прошлого учебного года в каждой из российских школ по понедельникам перед уроками поднимают государственный флаг. Как сообщили «Известиям» в Минпросвещения, к концу 2024 года «комплектами государственных символов будет оснащено более 33 тыс. образовательных организаций» (всего в России около 40 тыс. школ).Бюджетное ассигнование потребовалось и на разработку мер, «направленных на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся», и на проведение всероссийского конкурса «Большая перемена». В прошлом году в нем приняли участие почти 4 млн школьников — вдвое больше, чем годом ранее.
В пресс-службе Минпросвещения «Известиям» сообщили, что проект «Патриотическое воспитание» предполагает комплексную работу — по развитию инфраструктуры, кадрового потенциала, а также «поддержке интересных, качественных патриотических программ и проектов для детей и молодежи».Кроме того, он предусматривает грантовый конкурс для некоммерческих организаций на проведение мероприятий патриотической направленности с участием детей и молодежи.
Руководитель научно-исследовательского центр систем оценки и управления качеством образования Федерального института развития образования РАНХиГС Борис Илюхин, отметил, что цифра в 11 млрд «огромна лишь на первый взгляд».«В 2022 году расходы в России на образование составили более 1,23 трлн рублей, таким образом патриотическое воспитание — это менее 1% данной статьи расходов», — сказал он.
Эксперт указал, что текущая политическая ситуация «предъявляет особые требования к внеучебной деятельности».
Средства проекта в прошлом году были направлены, в частности, на оплату труда советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Всего таких ставок было открыто 8802. Советники, как уточнили «Известиям» в Минпросвещения, начали работать в 49 регионах России, а с нового года такие должности появятся во всех субъектах РФ.
Также в 2022 году были закуплены комплекты государственных символов для более 11 тыс. школ — с прошлого учебного года в каждой из российских школ по понедельникам перед уроками поднимают государственный флаг. Как сообщили «Известиям» в Минпросвещения, к концу 2024 года «комплектами государственных символов будет оснащено более 33 тыс. образовательных организаций» (всего в России около 40 тыс. школ).Бюджетное ассигнование потребовалось и на разработку мер, «направленных на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся», и на проведение всероссийского конкурса «Большая перемена». В прошлом году в нем приняли участие почти 4 млн школьников — вдвое больше, чем годом ранее.
В пресс-службе Минпросвещения «Известиям» сообщили, что проект «Патриотическое воспитание» предполагает комплексную работу — по развитию инфраструктуры, кадрового потенциала, а также «поддержке интересных, качественных патриотических программ и проектов для детей и молодежи».Кроме того, он предусматривает грантовый конкурс для некоммерческих организаций на проведение мероприятий патриотической направленности с участием детей и молодежи.
Руководитель научно-исследовательского центр систем оценки и управления качеством образования Федерального института развития образования РАНХиГС Борис Илюхин, отметил, что цифра в 11 млрд «огромна лишь на первый взгляд».«В 2022 году расходы в России на образование составили более 1,23 трлн рублей, таким образом патриотическое воспитание — это менее 1% данной статьи расходов», — сказал он.
Эксперт указал, что текущая политическая ситуация «предъявляет особые требования к внеучебной деятельности».
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