Долгоруковец задолжал по алиментам больше полумиллиона рублей — ему запретили выезд из России

После наложения сразу двух ограничительных мер отец одумался.

В Долгоруковском районе мужчина не полностью выплачивал алименты, и не погашал задолженность после достижения ребёнком совершеннолетия. Сумма долга составила более 500 тысяч рублей.



Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, ограничительные меры были приняты в отношении машины должника. Также мужчине ограничили выезд за пределы России.



В результате отец выплатил всю задолженность.