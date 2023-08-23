Общество

12 минут назад

Долгоруковец задолжал по алиментам больше полумиллиона рублей — ему запретили выезд из России

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#алименты #дети #приставы
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Долгоруковец задолжал по алиментам больше полумиллиона рублей — ему запретили выезд из России

После наложения сразу двух ограничительных мер отец одумался.

В Долгоруковском районе мужчина не полностью выплачивал алименты, и не погашал задолженность после достижения ребёнком совершеннолетия. Сумма долга составила более 500 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, ограничительные меры были приняты в отношении машины должника. Также мужчине ограничили выезд за пределы России.

В результате отец выплатил всю задолженность.
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#алименты #дети #приставы
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Комментарии (1)

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Мужик с Липецка

2 минуты назад
А ему это надо - выезд из России?! У мужика даже мыслей таких не было. Ему и в России отлично живётся...
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