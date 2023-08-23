В Госдуме рассмотрят закон о выходном для родителей школьников в День знаний

В Государственную думу Российской Федерации внесен законопроект о выходном дне для одной категории россиян в День знаний. Предлагается сделать нерабочим этот день для родителей школьников.





Автором инициативы стал первый замруководителя фракции партии "Справедливая Россия — За правду" Дмитрий Гусев. Он предлагает дополнить Трудовой кодекс России новой статьей 186.1, в которой будет прописано право родителей школьников на освобождение от работы на один день с сохранением должности и среднего заработка, - пишет



1 сентября сотни тысяч попадающих под эту категорию россиян провожают своих детей на торжественные линейки, - говорится в пояснительной записке.



"Участие родителей в школьных линейках имеет огромное значение для их детей — наших школьников. Особенно это важно для первоклассников и учащихся начальных и средних классов", — подчеркнул Гусев.



По словам автора законопроекта, в этот день важно поддержать ребенка, создать ему праздничное настроение и подчеркнуть значимость Дня знаний.



"Участие родителей в торжественной линейке способствует этому", — констатировал депутат.



День знаний в России отмечается 1 сентября.



Год назад депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил Минтруду сделать День знаний выходным днем. По его словам, для многих россиян 1 сентября становится "настоящей эстафетой", когда родителям необходимо подготовить ребенка к школе, а затем успеть на работу и еще отметить праздник. По словам депутата, "выходной день был бы стимулом и мотивацией родителя уделить внимание своему ребенку, и не только первокласснику".



Ранее в России утвердили праздничные и выходные дни на 2024 год. Так, новогодние каникулы начнутся 30 декабря 2023 года и продлятся вплоть до 8 января 2024-го. В честь Дня защитника Отечества в России будет объявлены выходными сразу три дня — 23, 24 и 25 февраля. В марте выходными станут Международный женский день (8 марта), а также 9 и 10 марта. В Госдуме могут сделать День знаний выходным для родителей школьников. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в нижнюю палату парламента, - следует из информации на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).Автором инициативы стал первый замруководителя фракции партии "Справедливая Россия — За правду" Дмитрий Гусев. Он предлагает дополнить Трудовой кодекс России новой статьей 186.1, в которой будет прописано право родителей школьников на освобождение от работы на один день с сохранением должности и среднего заработка, - пишет Lenta.ru 1 сентября сотни тысяч попадающих под эту категорию россиян провожают своих детей на торжественные линейки, - говорится в пояснительной записке."Участие родителей в школьных линейках имеет огромное значение для их детей — наших школьников. Особенно это важно для первоклассников и учащихся начальных и средних классов", — подчеркнул Гусев.По словам автора законопроекта, в этот день важно поддержать ребенка, создать ему праздничное настроение и подчеркнуть значимость Дня знаний."Участие родителей в торжественной линейке способствует этому", — констатировал депутат.День знаний в России отмечается 1 сентября.Год назад депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил Минтруду сделать День знаний выходным днем. По его словам, для многих россиян 1 сентября становится "настоящей эстафетой", когда родителям необходимо подготовить ребенка к школе, а затем успеть на работу и еще отметить праздник. По словам депутата, "выходной день был бы стимулом и мотивацией родителя уделить внимание своему ребенку, и не только первокласснику".Ранее в России утвердили праздничные и выходные дни на 2024 год. Так, новогодние каникулы начнутся 30 декабря 2023 года и продлятся вплоть до 8 января 2024-го. В честь Дня защитника Отечества в России будет объявлены выходными сразу три дня — 23, 24 и 25 февраля. В марте выходными станут Международный женский день (8 марта), а также 9 и 10 марта.