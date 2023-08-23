Происшествия

41 минуту назад

В Липецке пропала 15-летняя девочка

5 800
#пропавшие без вести
1
В Липецке пропала 15-летняя девочка

Полиция ищет юную липчанку.

23 августа около часа ночи из дома в районе улицы 50 лет НЛМК Липецка ушла 15-летняя Зарина Шпакова и с тех пор её местонахождение неизвестно.

Девочка была одета в чёрное длинное платье в белый горошек.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, полицией организован комплекс мероприятий по установлению местонахождения подростка.
5 800
#пропавшие без вести
1

Комментарии (5)

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Инна

5 минут назад
На гуляетса и придёт домой. Куда смотрела мать что ребёнок в час ночи ушла гулять.
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Типун тебе

15 минут назад
аноним, на язык.
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Житель ул.Доватора

16 минут назад
Дай Бог, чтобы нашлась живой и здоровой! Но у меня возникает вопрос - каким должен быть предлог ночью выходить из дома... Мой 13-летний сын отказался вчера выходить за мороженым в девять вечера, говорит, темно уже, дураков полно, хотя до магазина 100 метров... У каждого свой инстинкт самосохранения.
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Однако

18 минут назад
Лысый остров надо осмотреть...
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аноним

20 минут назад
ночное свидание закончилось не по плану)
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Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
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