В Липецке пропала 15-летняя девочка

Полиция ищет юную липчанку.

23 августа около часа ночи из дома в районе улицы 50 лет НЛМК Липецка ушла 15-летняя Зарина Шпакова и с тех пор её местонахождение неизвестно.



Девочка была одета в чёрное длинное платье в белый горошек.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, полицией организован комплекс мероприятий по установлению местонахождения подростка.