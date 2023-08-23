Происшествия
41 минуту назад
В Липецке пропала 15-летняя девочка
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Полиция ищет юную липчанку.
23 августа около часа ночи из дома в районе улицы 50 лет НЛМК Липецка ушла 15-летняя Зарина Шпакова и с тех пор её местонахождение неизвестно.
Девочка была одета в чёрное длинное платье в белый горошек.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, полицией организован комплекс мероприятий по установлению местонахождения подростка.
Девочка была одета в чёрное длинное платье в белый горошек.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, полицией организован комплекс мероприятий по установлению местонахождения подростка.
5 800
Инна
Типун тебе
Житель ул.Доватора
Однако
аноним