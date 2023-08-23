43-летний мужчина сломал навесной замок и украл из дома два телевизора и дрель

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

21 августа в Елецком районе в полицию обратилась 56-летняя жительница города Набережные Челны. Женщина сообщила, что в период с 13 июля до 21 августа в доме по улице Клубной в селе Паниковец сломали навесной замок и украли совершена два телевизора: «Elenberg» и «Sanyo» и электродрель. Ущерб потерпевшая оценила в 10 000 рублей.



По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, по факту кражи возбуждено уголовное дело, подозревают неработающего 43-летнего жителя села.



По части 3 статьи 158 УК РФ (Кража) мужчине грозит до шести лет лишения свободы.