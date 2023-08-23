Происшествия

сегодня, 14:32

43-летний мужчина сломал навесной замок и украл из дома два телевизора и дрель

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#кража
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43-летний мужчина сломал навесной замок и украл из дома два телевизора и дрель

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

21 августа в Елецком районе в полицию обратилась 56-летняя жительница города Набережные Челны. Женщина сообщила, что в период с 13 июля до 21 августа в доме по улице Клубной в селе Паниковец сломали навесной замок и украли совершена два телевизора: «Elenberg» и «Sanyo» и электродрель. Ущерб потерпевшая оценила в 10 000 рублей.

По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, по факту кражи возбуждено уголовное дело, подозревают неработающего 43-летнего жителя села.

По части 3 статьи 158 УК РФ (Кража) мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
4 405
#кража
1

Комментарии (4)

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Интересно

37 минут назад
И сколько она ему заплатила за вынос мусора.
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Однако

39 минут назад
Двушку по ходу дела наболтают...
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Такие

51 минуту назад
древние телевизоры видел не раз на мусорных площадках !Зачем они ему ? Н...да !
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ЛТЗ

58 минут назад
Какие десять тысяч такие ящики на авито 500р и дрель 2500
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Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
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Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
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