В России
58 минут назад
В Брянской области пресечена попытка диверсантов проникнуть на территорию региона
Нарушения государственной границы не допущено.
Массированный артиллерийский удар был нанесен по украинскому диверсионному формированию, пытавшемуся накануне проникнуть через границу в Брянскую область.
Накануне в Климовском районе Брянской области российскими пограничниками своевременно выявлена и пресечена попытка проникновения на территорию России украинской диверсионно-разведывательной группы, - говорится в сообщении ФСБ.
Совместно с приданными силами Министерства обороны Российской Федерации, Росгвардии по вооруженному формированию противника нанесен массированный артиллерийский удар, - отмечается на сайте Федеральной службы безопасности.
Уточняется, что нарушения государственной границы РФ не было допущено.
Накануне в Климовском районе Брянской области российскими пограничниками своевременно выявлена и пресечена попытка проникновения на территорию России украинской диверсионно-разведывательной группы, - говорится в сообщении ФСБ.
Совместно с приданными силами Министерства обороны Российской Федерации, Росгвардии по вооруженному формированию противника нанесен массированный артиллерийский удар, - отмечается на сайте Федеральной службы безопасности.
Уточняется, что нарушения государственной границы РФ не было допущено.