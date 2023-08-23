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58 минут назад

В Брянской области пресечена попытка диверсантов проникнуть на территорию региона

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#диверсанты #Брянск

Нарушения государственной границы не допущено.

Массированный артиллерийский удар был нанесен по украинскому диверсионному формированию, пытавшемуся накануне проникнуть через границу в Брянскую область.

Накануне в Климовском районе Брянской области российскими пограничниками своевременно выявлена и пресечена попытка проникновения на территорию России украинской диверсионно-разведывательной группы, - говорится в сообщении ФСБ.

Совместно с приданными силами Министерства обороны Российской Федерации, Росгвардии по вооруженному формированию противника нанесен массированный артиллерийский удар, - отмечается на сайте Федеральной службы безопасности.

Уточняется, что нарушения государственной границы РФ не было допущено.
34
#диверсанты #Брянск

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