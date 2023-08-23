Происшествия

3 минуты назад

У продавщицы кондитерского магазина вырвали сумку с 25 000 рублей

19
#грабёж
У продавщицы кондитерского магазина вырвали сумку с 25 000 рублей

За грабёж 35-летний мужчина отправился на два года в колонию строгого режима.

Октябрьский районный суд вынес приговор 35-летнему жителю посёлка Сухоборье за грабёж. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 4 мая этого года около 10:20 в магазине «Кондитерские изделия» на улице Ленинградской мужчина подошёл со спины к продавщице, толкнул её рукой, она упала на пол, после чего мужчина вырвал из рук потерпевшей сумку, в которой был кошелёк с 25 000 рублей. С похищенным грабитель скрылся.

В суде мужчина полностью признал вину. Он рассказал, что утром зашёл в магазин за конфетами, но увидел в руках у продавца деньги, которые неожиданно решил похитить. Когда потерпевшая повернулась к нему спиной —  мужчина исполнил задуманное и выбежал из магазина. Деньги он вытащил, а сумку выкинул. Вскоре мужчину задержали. К  этом к моменту часть денег он потерял, а часть потратил на продукты.

Изначально действия подсудимого были квалифицированы по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ, но гособвинитель попросил переквалифицировать их на часть 1 статьи 161 УК РФ, исключив применение насилия, не опасного для здоровья. Суд соглаcился, поскольку от толчка в спину потерпевшая не испытала физической боли.

В результате мужчину признали виновным в грабеже и приговорили к двум годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Оставшиеся деньги — 16 650 рублей, женскую сумку и кошелек вернули потерпевшей.
19
#грабёж

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