сегодня, 14:25
В Ленинградской области пятеро детей отравились грибами в летнем лагере
Девочки в возрасте 14-17 лет съели сырые грибы в лесу во время прогулки и отравились. Сейчас четверо детей находятся в реанимации.
По предварительным данным, подростки отравились сырыми грибами, которые съели во время прогулки днем на территории детского оздоровительного лагеря в Бокситогорском районе. В настоящее время подросткам оказывается необходимая медицинская помощь, - говорится в сообщении СК РФ по региону.
По данному факту проводится доследственная проверка.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, а также дана правовая оценка действиям должностных лиц детского оздоровительного лагеря.