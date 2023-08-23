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В Ленинградской области пятеро детей отравились грибами в летнем лагере

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#массовое отравление #дети #грибы

Девочки в возрасте 14-17 лет съели сырые грибы в лесу во время прогулки и отравились. Сейчас четверо детей находятся в реанимации.

Подростки массово отравились грибами в детском лагере, расположенном в селе Сомино Бокситогорского района Ленинградской области. Детей госпитализировали.

По предварительным данным, подростки отравились сырыми грибами, которые съели во время прогулки днем на территории детского оздоровительного лагеря в Бокситогорском районе. В настоящее время подросткам оказывается необходимая медицинская помощь, - говорится в сообщении СК РФ по региону.

По данному факту проводится доследственная проверка.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, а также дана правовая оценка действиям должностных лиц детского оздоровительного лагеря.
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#массовое отравление #дети #грибы

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