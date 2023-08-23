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47 минут назад
В Петербурге четверо военных погибли в ДТП
Водитель-сержант резко вывернул руль влево, чтобы избежать столкновения, но не справился с управлением.
В Санкт-Петербурге погибли четверо военнослужащих Росгвардии в результате ДТП, - рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram-канале.
Трагедия произошла накануне в 17.50 на 84-м км КАД. Грузовик "Урал-4320" перевозил с объекта на объект группу бойцов 33-й бригады. Неожиданно водитель впереди идущей иномарки совершил резкое торможение.
Пытаясь уйти от столкновения, водитель-сержант резко вывернул руль влево, но не справился с управлением. Машину занесло и вынесло на середину трассы, где она ударилась об отбойник и перевернулась, - сообщил депутат.
Четверо бойцов, находившихся в кузове, погибло. Еще трое, включая командира инженерно-саперного взвода, получили травмы разной степени тяжести. Предполагаемый виновник с места ДТП скрылся, - говорится в сообщении.
Все погибшие — совсем молодые ребята (от 19 лет до 21 года), проходившие службу по призыву. Трое из них скончались на месте, один — спустя несколько часов. Руководство Росгвардии уже объявило, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь, - уточнил Хинштейн.
Трагедия произошла накануне в 17.50 на 84-м км КАД. Грузовик "Урал-4320" перевозил с объекта на объект группу бойцов 33-й бригады. Неожиданно водитель впереди идущей иномарки совершил резкое торможение.
Пытаясь уйти от столкновения, водитель-сержант резко вывернул руль влево, но не справился с управлением. Машину занесло и вынесло на середину трассы, где она ударилась об отбойник и перевернулась, - сообщил депутат.
Четверо бойцов, находившихся в кузове, погибло. Еще трое, включая командира инженерно-саперного взвода, получили травмы разной степени тяжести. Предполагаемый виновник с места ДТП скрылся, - говорится в сообщении.
Все погибшие — совсем молодые ребята (от 19 лет до 21 года), проходившие службу по призыву. Трое из них скончались на месте, один — спустя несколько часов. Руководство Росгвардии уже объявило, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь, - уточнил Хинштейн.
Сергей