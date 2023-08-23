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Самолёт вернулся в Шереметьево после вылета из-за неисправности
Причина вынужденной посадки — неисправность в одном из двигателей.
Пассажирский Boeing 737 рейсом в Сочи вернулся в аэропорт вылета (Шереметьево) из-за неисправности системы кондиционирования, - сообщили в пресс-службе Шереметьево.
"Самолет благополучно совершил посадку в 12:06 мск", — рассказали в пресс-службе аэропорта.
Ранее в СМИ сообщалось, что вылетевший из Шереметьево Boeing 737, выполнявший рейс в Сочи, возвращается в аэропорт вылета из-за неисправности в системе кондиционирования, - передает РБК.
Пресс-служба авиакомпании Smartavia сообщила, что самолет вернулся, после того как в полете сработала сигнализация о проблеме в системе кондиционирования.
"Такое решение принял командир воздушного судна. Самолет провел в воздухе некоторое время, вырабатывая топливо до минимально допустимой посадочной массы. В 12:07 по московскому времени самолет совершил посадку в аэропорту Шереметьево", — говорится в сообщении.
Причину срабатывания сигнализации выясняют специалисты, - отметили в пресс-службе.
В терминале в ожидании резервного борта находятся 183 пассажира. Вылет резервного самолета запланирован на 14:00 мск, сейчас он следует из Пулково в Шереметьево.
"Самолет благополучно совершил посадку в 12:06 мск", — рассказали в пресс-службе аэропорта.
Ранее в СМИ сообщалось, что вылетевший из Шереметьево Boeing 737, выполнявший рейс в Сочи, возвращается в аэропорт вылета из-за неисправности в системе кондиционирования, - передает РБК.
Пресс-служба авиакомпании Smartavia сообщила, что самолет вернулся, после того как в полете сработала сигнализация о проблеме в системе кондиционирования.
"Такое решение принял командир воздушного судна. Самолет провел в воздухе некоторое время, вырабатывая топливо до минимально допустимой посадочной массы. В 12:07 по московскому времени самолет совершил посадку в аэропорту Шереметьево", — говорится в сообщении.
Причину срабатывания сигнализации выясняют специалисты, - отметили в пресс-службе.
В терминале в ожидании резервного борта находятся 183 пассажира. Вылет резервного самолета запланирован на 14:00 мск, сейчас он следует из Пулково в Шереметьево.