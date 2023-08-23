Происшествия

сегодня, 11:26

За лето в Липецке четверо детей выпали из окон

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#дети #спасатели
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За лето в Липецке четверо детей выпали из окон

Ещё одну трагедию удалось предотвратить.

С начала лета в Липецке четверо детей выпали из окон.

Напомним, 19 августа из окна пятого этажа дома по улице Ушинского выпал двухлетний мальчик. Ребёнок находился в квартире с матерью, которая на некоторое время оставила сына без присмотра в комнате с распахнутым настежь окном и ребенок выпал из окна вместе с москитной сеткой.  Доследственную проверку обстоятельств происшествия начал Правобережный межрайонный следственный отдел СУ СК России по Липецкой области.

По данным управления по делам ГО и ЧС Липецка, в течение лета произошло ещё три аналогичных происшествия с менее тяжкими последствиями. В конце июня и в начале августа из окон первого этажа выпали двухлетние дети, а в июле – шестилетняя девочка. Все были доставлены в больницу с различными травмами.

Кроме того, в июне неравнодушные липчане и сотрудники экстренных служб предотвратили трагедию на улице Жуковского, где по подоконнику четвёртого этажа, сбросив вниз москитную сетку, разгуливал четырёхлетний мальчик.

Спасатели и полицейские просят липчан не оставлять окна открытыми, если в комнате находится маленький ребёнок.



Следует грамотно продумать расстановку мебели, чтобы малыш не смог взобраться на подоконник, позаботиться о специальных фиксаторах, которые не дадут ребёнку открыть окно, помнить об опасности москитных сеток, которые создают у детей иллюзию закрытого окна, не разрешать ребёнку выходить на балкон без сопровождения взрослых.
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#дети #спасатели
1

Комментарии (1)

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Мысля

11 минут назад
Полагаю, что самые предотвращающие окна -- это те, у которых подоконники заставлены цветами.
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Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
#знаете ли вы #краеведение
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Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
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