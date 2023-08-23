Происшествия
сегодня, 11:26
За лето в Липецке четверо детей выпали из окон
1 365
Ещё одну трагедию удалось предотвратить.
С начала лета в Липецке четверо детей выпали из окон.
Напомним, 19 августа из окна пятого этажа дома по улице Ушинского выпал двухлетний мальчик. Ребёнок находился в квартире с матерью, которая на некоторое время оставила сына без присмотра в комнате с распахнутым настежь окном и ребенок выпал из окна вместе с москитной сеткой. Доследственную проверку обстоятельств происшествия начал Правобережный межрайонный следственный отдел СУ СК России по Липецкой области.
По данным управления по делам ГО и ЧС Липецка, в течение лета произошло ещё три аналогичных происшествия с менее тяжкими последствиями. В конце июня и в начале августа из окон первого этажа выпали двухлетние дети, а в июле – шестилетняя девочка. Все были доставлены в больницу с различными травмами.
Кроме того, в июне неравнодушные липчане и сотрудники экстренных служб предотвратили трагедию на улице Жуковского, где по подоконнику четвёртого этажа, сбросив вниз москитную сетку, разгуливал четырёхлетний мальчик.
Спасатели и полицейские просят липчан не оставлять окна открытыми, если в комнате находится маленький ребёнок.
Следует грамотно продумать расстановку мебели, чтобы малыш не смог взобраться на подоконник, позаботиться о специальных фиксаторах, которые не дадут ребёнку открыть окно, помнить об опасности москитных сеток, которые создают у детей иллюзию закрытого окна, не разрешать ребёнку выходить на балкон без сопровождения взрослых.
Напомним, 19 августа из окна пятого этажа дома по улице Ушинского выпал двухлетний мальчик. Ребёнок находился в квартире с матерью, которая на некоторое время оставила сына без присмотра в комнате с распахнутым настежь окном и ребенок выпал из окна вместе с москитной сеткой. Доследственную проверку обстоятельств происшествия начал Правобережный межрайонный следственный отдел СУ СК России по Липецкой области.
По данным управления по делам ГО и ЧС Липецка, в течение лета произошло ещё три аналогичных происшествия с менее тяжкими последствиями. В конце июня и в начале августа из окон первого этажа выпали двухлетние дети, а в июле – шестилетняя девочка. Все были доставлены в больницу с различными травмами.
Кроме того, в июне неравнодушные липчане и сотрудники экстренных служб предотвратили трагедию на улице Жуковского, где по подоконнику четвёртого этажа, сбросив вниз москитную сетку, разгуливал четырёхлетний мальчик.
Спасатели и полицейские просят липчан не оставлять окна открытыми, если в комнате находится маленький ребёнок.
Следует грамотно продумать расстановку мебели, чтобы малыш не смог взобраться на подоконник, позаботиться о специальных фиксаторах, которые не дадут ребёнку открыть окно, помнить об опасности москитных сеток, которые создают у детей иллюзию закрытого окна, не разрешать ребёнку выходить на балкон без сопровождения взрослых.
1 365
Мысля