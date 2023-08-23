Общество
12 минут назад
Двоим погибшим в зоне СВО лев-толстовцам открыли мемориальные доски
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29-летний Константин Колодяжный погиб 17 июня, 34-летний Сергей Голев – 13 июня.
В посёлке Лев Толстой на Мемориале Славы состоялось открытие мемориальных досок погибшим участникам СВО Константину Колодяжному и Сергею Голеву. Об этом сообщил глава Лев-Толстовского района Эдуард Брагин.
«Константин и Сергей пожертвовали самым драгоценным – своей жизнью. Для нас наши земляки навсегда останутся примером мужества и отваги», – отметил Эдуард Брагин.
29-летний Константин Колодяжный погиб 17 июня этого года, 34-летний Сергей Голев – 13 июня этого года.
«Константин и Сергей пожертвовали самым драгоценным – своей жизнью. Для нас наши земляки навсегда останутся примером мужества и отваги», – отметил Эдуард Брагин.
29-летний Константин Колодяжный погиб 17 июня этого года, 34-летний Сергей Голев – 13 июня этого года.
Фото - t.me/eabragin
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