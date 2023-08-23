Общество

12 минут назад

Двоим погибшим в зоне СВО лев-толстовцам открыли мемориальные доски

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#спецоперация #Украина
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Двоим погибшим в зоне СВО лев-толстовцам открыли мемориальные доски

29-летний Константин Колодяжный погиб 17 июня, 34-летний Сергей Голев – 13 июня.

В посёлке Лев Толстой на Мемориале Славы состоялось открытие мемориальных досок погибшим участникам СВО Константину Колодяжному и Сергею Голеву. Об этом сообщил глава Лев-Толстовского района Эдуард Брагин.

«Константин и Сергей пожертвовали самым драгоценным – своей жизнью. Для нас наши земляки навсегда останутся примером мужества и отваги», – отметил Эдуард Брагин.

29-летний Константин Колодяжный погиб 17 июня этого года,  34-летний Сергей Голев – 13 июня этого года. 

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Фото - t.me/eabragin

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#спецоперация #Украина
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