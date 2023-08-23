Двоим погибшим в зоне СВО лев-толстовцам открыли мемориальные доски

29-летний Константин Колодяжный погиб 17 июня, 34-летний Сергей Голев – 13 июня.

















В посёлке Лев Толстой на Мемориале Славы состоялось открытие мемориальных досок погибшим участникам СВО Константину Колодяжному и Сергею Голеву. Об этом сообщил глава Лев-Толстовского района Эдуард Брагин.«Константин и Сергей пожертвовали самым драгоценным – своей жизнью. Для нас наши земляки навсегда останутся примером мужества и отваги», – отметил Эдуард Брагин.29-летний Константин Колодяжный погиб 17 июня этого года, 34-летний Сергей Голев – 13 июня этого года.