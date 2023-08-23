В России
47 минут назад
«Ъ» сообщает о повышении цен на детское питание и готовые завтраки Nestle
Причина — ослабление рубля.
Nestle в начале сентября из-за девальвации рубля повышает на 9% отпускные цены на детское питание, в том числе заменители грудного молока (Nestogen, NAN, Gerber и Nestlе), готовые завтраки (Nesquik, "Хрутка", Cosmostars) и растворимые напитки из какао, - пишет "Ъ".
Вслед за Nestle изменить ценники могут и другие производители. Среди основных компаний, выпускающих грудные смеси в России, числятся Danone (бренды "Тема" и Aptamil) и InfaPrim (Nutrilak, "Нутриген" и "Винни"), - следует из писем ритейлерам.
Получение письма подтвердили в одной из крупных сетей. Аналогичные уведомления разосланы и дистрибуторам несетевой розницы.
В нынешних условиях ритейлерам придется поддерживать спрос, снижающийся из-за падения рождаемости в стране, за счет увеличения доли промо, - считают опрошенные изданием специалисты. Валютная нестабильность привела к росту цен на целый ряд продуктов — от мяса курицы, индейки до кофе и чая. Это усугубляет инфляционные риски, что уже стало всерьез беспокоить власти.
Nestle продолжает работать в России, несмотря на санкции. В марте прошлого года компания приняла решение приостановить поставки только второстепенных продуктов питания в страну, например, брендов Nespresso, S.Pellegrino, Nesquik и KitKat.
В заявлении Nestle уточнялось, что компания продолжит обеспечивать российский рынок детским и лечебным (больничным) питанием.
Вслед за Nestle изменить ценники могут и другие производители. Среди основных компаний, выпускающих грудные смеси в России, числятся Danone (бренды "Тема" и Aptamil) и InfaPrim (Nutrilak, "Нутриген" и "Винни"), - следует из писем ритейлерам.
Получение письма подтвердили в одной из крупных сетей. Аналогичные уведомления разосланы и дистрибуторам несетевой розницы.
В нынешних условиях ритейлерам придется поддерживать спрос, снижающийся из-за падения рождаемости в стране, за счет увеличения доли промо, - считают опрошенные изданием специалисты. Валютная нестабильность привела к росту цен на целый ряд продуктов — от мяса курицы, индейки до кофе и чая. Это усугубляет инфляционные риски, что уже стало всерьез беспокоить власти.
Nestle продолжает работать в России, несмотря на санкции. В марте прошлого года компания приняла решение приостановить поставки только второстепенных продуктов питания в страну, например, брендов Nespresso, S.Pellegrino, Nesquik и KitKat.
В заявлении Nestle уточнялось, что компания продолжит обеспечивать российский рынок детским и лечебным (больничным) питанием.