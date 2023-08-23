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9 минут назад
В Белгородской области при повторном обстреле санатория погибли трое мирных жителей
ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда люди находились на улице.
Три человека погибли в результате повторного обстрела санатория в селе Лавы Валуйского округа Белгородской области со стороны Украины, - сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.
"В результате повторного обстрела территории санатория в селе Лавы Валуйского округа погибли трое мирных жителей. Вооруженные силы Украины сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда люди находились на улице. Двое мужчин от полученных ран скончались на месте. За жизнь одного пострадавшего до последнего боролись врачи, но полученные травмы были несовместимы с жизнью", - говорится в сообщении главы региона.
Гладков выразил соболезнования семьям погибших.
Это уже второе нападение на санаторий в селе Лавы за утро. В первый раз ВСУ также сбросили с дрона две гранаты, осколками выбило окна, посекло фасад, обошлось без жертв.
Село Лавы находится примерно в семи километрах от города Валуйки и в 22 километрах от украинской границы.
"В результате повторного обстрела территории санатория в селе Лавы Валуйского округа погибли трое мирных жителей. Вооруженные силы Украины сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда люди находились на улице. Двое мужчин от полученных ран скончались на месте. За жизнь одного пострадавшего до последнего боролись врачи, но полученные травмы были несовместимы с жизнью", - говорится в сообщении главы региона.
Гладков выразил соболезнования семьям погибших.
Это уже второе нападение на санаторий в селе Лавы за утро. В первый раз ВСУ также сбросили с дрона две гранаты, осколками выбило окна, посекло фасад, обошлось без жертв.
Село Лавы находится примерно в семи километрах от города Валуйки и в 22 километрах от украинской границы.