В России

11 минут назад

В Минобороны заявили об уничтожении трех беспилотников в Москве

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#беспилотники #атака

ВСу пытались атаковать Москву минувшей ночью тремя беспилотниками самолётного типа, однако попытка была пресечена.

Ночью 23 августа силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа в Москве, - сообщает Минобороны.

В ведомстве уточнили, что два из атакующих столицу беспилотников уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области.

Третий дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса Москва-Сити, - заявили в министерстве.

Отмечается, что пострадавших нет.
16
#беспилотники #атака

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