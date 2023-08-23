Динозавры вернулись! В «Пятёрочке» вновь можно собрать коллекцию завров

Перед началом нового учебного года юных покупателей «Пятёрочки» и их родителей ждёт очередной сюрприз. Торговая сеть запустила моментальную акцию «Завры 2». Липчане снова смогут собрать коллекцию динозавров, получая их в подарок за покупку.

Акция будет проходить во всех магазинах «Пятёрочка» с 22 августа по 2 октября 2023 года.

Иногда они возвращаются!

Об акции «Завры» помнят все от мала до велика. В прошлом году коллекционные игрушки-присоски в виде разных динозавров стали настолько популярными, что коллекцию увлеченно собирали более 6 миллионов человек.





Что нового в этом году?

Теперь каждый Завр — это миниатюрная игрушка с изображением динозавров, а Динс — красочная игрушка-аксессуар, на который можно крепить Завров. Так можно создать индивидуальный образ и кастомизировать ими одежду или школьную канцелярию. И, конечно, ими можно обмениваться с друзьями, собирая недостающие и пополняя свою коллекцию.





Какие бывают Завры?

В новой коллекции 6 динсов разных цветов — зелёный, жёлтый, синий, оранжевый, красный и фиолетовый, и 20 Завров. Это Трицератопс, Паразауролоф, Тираннозавр, Галлимим, Велоцираптор, Мозазавр, Игуанодон, Стегозавр, Птеранодон, Протоцератопс, Стигимолох, Апатозавр, Стиракозавр, детеныш Тираннозавра, Спинозавр, Дилофозавр, а также один фирменный от «Пятёрочки», два от партнёров — X5 Клуба и бренда Whiskas, а также один редкий — в форме лапки, светящейся в темноте!





Выиграй 350 тысяч рубелйс динозаврами

В каждой упаковке с редкой лапкой находится специальный код, который необходимо зарегистрировать на сайте zavry2.5ka.ru . Это даст возможность принять участие в розыгрыше ценных призов: подарочных сертификатов в онлайн-магазины и денежного сертификата на сумму 350 тысяч рублей.

Онлайн-игра с реальными призами — прямо в приложении «Пятёрочки»

В мобильном приложении «Пятёрочка» (4+) также появилась онлайн-игра «Завры 2», в которой можно выиграть реальные призы. Игра-раннер подразумевает 60 уровней разной сложности с большим количеством бонусов и препятствий. Игрок пользователя в виде динозавра должен бежать вперед и преодолевать препятствия, собирая по пути монеты и различные бонусы. За прохождение уровней предусмотрены призы от «Пятёрочки» и партнёров.





А за каждые 10 пройденных уровней можно получить 1 дополнительный билет для участия в розыгрыше суперпризов: смартфонов, наушников, умных колонок и других подарков. Чем больше билетов, тем выше шансы на победу! Актуальный статус своего участия в розыгрыше можно проверить в разделе «Билеты» на главном экране игры.

Как собрать всех Завров?

Чтобы принять участие в новой увлекательной акции, необходимо совершить покупку в магазине торговой сети или воспользоваться сервисом «Пятёрочка Доставка». За каждые 600 рублей в чеке покупатель получит в подарок набор из одного Завра и одного динсав индивидуальной упаковке.

А пользователи онлайн-игры смогут пополнить виртуальную коллекцию, открыв один из 23 коллекционных Завров, совершая покупку с картой «Х5 Клуба».





Чтобы собрать полную коллекцию быстрее всех, можно приобретать товары-партнёры акции — за это полагается дополнительный подарок. Также Завра с динсом можно купить отдельно за 60 рублей. Кроме того, в продаже доступны альбом для коллекционирования с настолкой для весёлых игр с друзьями (за 299 рублей), мешок для сменки (за 349 рублей) и четыре вида мягких игрушек-динозавров (за 399 рублей).

Альбом и настольная игра

Альбом для коллекционирования с настольной игрой включает в себя место для размещения 6 динсов и всех 20 Завров. Правила игры просты и подробно описаны внутри альбома. Игра рассчитана на компанию из 2-4 человек.





- Мы знаем, как любят и ждут наши гости с детьми акции с подарками-игрушками. Первый запуск «Завров» стал абсолютным лидером по количеству выданных игрушек на одного пользователя. Уверены, что «Завры 2» также понравятся покупателям — и не только детям, но и их родителям, ведь такие акции дарят ребёнку новое хобби и помогают социализироваться и развивать творческое мышление, — делится Надежда Сидорова, руководитель управления трейд-маркетинга торговой сети «Пятёрочка».

Более подробную информацию об акции и интересные описания динозавров можно узнать на сайте zavry2.5ka.ru.