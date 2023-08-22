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48 минут назад

В регионах РФ заявили о нехватке топлива на АЗС

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#топливо
Регионы России столкнулись с дефицитом топлива — на заправках исчезает бензин, аграрные регионы страдают от нехватки и подорожания дизеля, рассказали «Известиям» представители бизнеса.

По словам генерального директора ООО «Мосрегионгаз» Германа Колотова, нехватка топлива на заправках в Крыму, Краснодарском крае и других южных регионах образовалась из-за нарушений срока доставки грузов по железным дорогам в адрес грузополучателей.

«В прошлом месяце не хватало АИ-95, теперь на некоторых заправках нет АИ-92 и дизеля. Это связано с задержками доставки по железной дороге — поезда из Центральной России с нефтепродуктами идут на несколько недель дольше обычных сроков, из-за чего в моменте образуется дефицит», — сказал представитель бизнеса.

Отсутствие в продаже дизеля на заправках в южных регионах подтвердил «Известиям» президент «Грузавтотранса» Владимир Матягин. Он отметил, что там на отдельных АЗС клиентам специально говорят, что колонка с таким топливом сломана.

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#топливо

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