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46 минут назад

Новостройки подорожали до 3% после повышения ключевой ставки

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#недвижимость
За неделю, прошедшую после повышения ключевой ставки на 3,5 п.п., цены на первичное жилье в крупных городах России выросли на 0,5%-3%, сообщили «Известиям»участники рынка недвижимости.

По словам коммерческого директора ГК «А101» Анны Боим, за последнюю неделю цены на новостройки выросли на 2—3%. В то же время руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов сообщил о росте 0,5% за неделю.

«В городах с населением более 500 тыс. жителей средняя стоимость квадратного метра в строящихся корпусах с начала лета выросла на 4,7% (до 174,3 тыс. руб.)», — отметил он в разговоре с «Известиями».

По данным директора по продажам федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева, с начала года средняя цена квадратного метра в России выросла всего на 2,2%, основной рост пришелся на август — 1,2%.

17
#недвижимость

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