Общество

сегодня, 20:23

Липецкая вечЁрка: выпавший с пятого этажа малыш, приговор «черным риелторам» и предвыборный скандал

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#вечЁрка #падение с высоты #черные риелторы #выборы
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Липецкая вечЁрка: выпавший с пятого этажа малыш, приговор «черным риелторам» и предвыборный скандал

Сегодня, 22 августа, врачи борются за спасение малыша, выпавшего с москитной сеткой с пятого этажа, «черным риелторам» вынесли приговор, и коммунисты считают, что на выборах используют административный ресурс.

Состояние мальчика, который выпал с пятого этажа дома на улице Ушинского, по-прежнему остается тяжелым, несмотря на все старания врачей областной детской больницы. Им удалось только его стабилизировать.

По уточненным данным малышу всего два года. При падении он получил сотрясение мозга, многочисленные переломы и ушибы. 

— Выкарабкивайся малыш! Родителям сил пережить эту трагедию! Берегите детей, родители! Не смейте открывать окна, если в доме малыши! — написал Гость.

Следователи регионального СК  начали доследственную проверку обстоятельств произошедшего, и выяснили, что мальчик находился в квартире с матерью, которая на некоторое время оставила сына без присмотра в комнате с распахнутым настежь окном.

В Липецком областном суде сегодня вынесли приговор по делу «черных риелторов». 43-летний Владимир Будюкин и 34-летний бывший полицейский Владимир Мусатов осуждены за серию преступлений, совершенных в 2019–2020 годах. Мужчины похитили двух липчан, злоупотребляющих спиртными напитками, чтобы завладеть их квартирами.

Свою вину подсудимые не признали, тем не менее суд приговорил обоих к 15 годам лишения свободы с ограничением свободы на год и 8 месяцев. Владимира Мусатова также лишили звания лейтенанта полиции. Кроме того, они должны будут выплатить компенсации потерпевшим. Приговор ещё не вступил в законную силу.

Нынешнюю предвыборную кампанию в Липецкой области можно назвать какой угодно, только не скучной. Коммунисты в очередной раз заподозрили конкурентов в использовании административного ресурса. В своем Telegram-канале они выложили скриншот из родительского чата детского сада № 98 с просьбой проголосовать за конкретного депутата.





Заведующая детским садом заявила, что ничего подобного в родительских чатах не писали. Коммунисты же намерены написать жалобу в облизбирком и прокуратуру.

Стоит добавить, что менее месяца назад участники избирательной кампании жаловались на то, что в школьных чатах принуждают родителей участвовать в дистанционном голосовании. Тогда облизбирком попросил городской департамент образования провели разъяснительную работу с директорами школ «в целях недопущения возможного нарушения избирательных прав граждан».

— Нормальные люди, каких кандидатов вам не хватает для похода на избирательный участок? — спросил Неоднозначник.

А в Липецком издательстве уже начали печатать 455 900 бюллетеней для будущих выборов. Для обычных урн бюллетени уже напечатали, сейчас они печатаются для КОИБов, которые будут использоваться в Липецке и Ельце.

Председатель избирательной комиссии Липецкой области Сергей Елманов рассказал, что бюллетени имеют несколько степеней защиты: фоновую пленку и специальную марку. Чуть позже на каждом листе поставят свои подписи по два члена участковой избирательной комиссии.

Завтра в Липецке немного похолодает. Синоптики прогнозируют до +22 градусов с кратковременными дождями. 
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#вечЁрка #падение с высоты #черные риелторы #выборы
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Комментарии (2)

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А--а

38 минут назад
За адекватного, умного, спокойного, поддерживающего простой народ, критикующего всего и вся за лучшую жизнь, красивой внешности.
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Электорат

сегодня, 20:32
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
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Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
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