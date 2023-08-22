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Липецкая вечЁрка: выпавший с пятого этажа малыш, приговор «черным риелторам» и предвыборный скандал
Сегодня, 22 августа, врачи борются за спасение малыша, выпавшего с москитной сеткой с пятого этажа, «черным риелторам» вынесли приговор, и коммунисты считают, что на выборах используют административный ресурс.
По уточненным данным малышу всего два года. При падении он получил сотрясение мозга, многочисленные переломы и ушибы.
— Выкарабкивайся малыш! Родителям сил пережить эту трагедию! Берегите детей, родители! Не смейте открывать окна, если в доме малыши! — написал Гость.
Следователи регионального СК начали доследственную проверку обстоятельств произошедшего, и выяснили, что мальчик находился в квартире с матерью, которая на некоторое время оставила сына без присмотра в комнате с распахнутым настежь окном.
В Липецком областном суде сегодня вынесли приговор по делу «черных риелторов». 43-летний Владимир Будюкин и 34-летний бывший полицейский Владимир Мусатов осуждены за серию преступлений, совершенных в 2019–2020 годах. Мужчины похитили двух липчан, злоупотребляющих спиртными напитками, чтобы завладеть их квартирами.
Свою вину подсудимые не признали, тем не менее суд приговорил обоих к 15 годам лишения свободы с ограничением свободы на год и 8 месяцев. Владимира Мусатова также лишили звания лейтенанта полиции. Кроме того, они должны будут выплатить компенсации потерпевшим. Приговор ещё не вступил в законную силу.
Нынешнюю предвыборную кампанию в Липецкой области можно назвать какой угодно, только не скучной. Коммунисты в очередной раз заподозрили конкурентов в использовании административного ресурса. В своем Telegram-канале они выложили скриншот из родительского чата детского сада № 98 с просьбой проголосовать за конкретного депутата.
Заведующая детским садом заявила, что ничего подобного в родительских чатах не писали. Коммунисты же намерены написать жалобу в облизбирком и прокуратуру.
Стоит добавить, что менее месяца назад участники избирательной кампании жаловались на то, что в школьных чатах принуждают родителей участвовать в дистанционном голосовании. Тогда облизбирком попросил городской департамент образования провели разъяснительную работу с директорами школ «в целях недопущения возможного нарушения избирательных прав граждан».
— Нормальные люди, каких кандидатов вам не хватает для похода на избирательный участок? — спросил Неоднозначник.
А в Липецком издательстве уже начали печатать 455 900 бюллетеней для будущих выборов. Для обычных урн бюллетени уже напечатали, сейчас они печатаются для КОИБов, которые будут использоваться в Липецке и Ельце.
Председатель избирательной комиссии Липецкой области Сергей Елманов рассказал, что бюллетени имеют несколько степеней защиты: фоновую пленку и специальную марку. Чуть позже на каждом листе поставят свои подписи по два члена участковой избирательной комиссии.
Завтра в Липецке немного похолодает. Синоптики прогнозируют до +22 градусов с кратковременными дождями.
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