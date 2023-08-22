В районах Косыревки, Сокола и Силикатного отключат холодную воду, на нескольких улицах Карьера — свет

23 августа «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на водопроводных сетях в пяти районах Липецка. Кроме того, в районе Карьера и в Тракторном несколько улиц останутся без света.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется часть Косыревки – помещения №№ 50а, 50 ст.7, 50 ст.9, 50 ст.10 по улице Юношеской, частный сектор улиц Советской, Ленина. Воду подвезут по заявкам потребителей.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 2, 6, 8 по улице 30 лет Октября, №№ 5, 6, 10 по улице 4-й Пятилетки, № 4 по улице Шкатова. Машина с водой будет стоять возле дома № 10 по улице 4-й Пятилетки.

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в районе Сокола – домах №№ 2, 4, 6, 8 по улице Франко, № 18 по улице Ушинского, частном секторе улиц Франко, Тульской, Доменщиков. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Ушинского, 18.



С 10:00 до 20:00 с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся потребители домов №№ 29а, 31б по улице Папина – воду подвезут по заявкам.



С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется район Силикатного – дома №№ 1, 1/1, вл. 1, 1а, 7, 11, 11а, 13, 15, 15а, 15 ст.1, 17, 19, 19а, 21, 23 по улице Астраханской, №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 20б, 22, 24, 26 по улице Архангельской, №№ 2, 18, 19, 19а, 20 по улице Силикатной, частный сектор улиц Усманской, Гидромеханизации, Силикатной. Цистерны с водой подъедут по двум адресам: улица астраханская, 7, улица Силикатная, 19.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



23 августа плановые ремонтные работы на электрических сетях будут проводить энергетики.



С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 76 - 133, 135, 137 по улице Кротевича, №№ 74 – 119 по улице Гранитной, №№ 4, 80 – 131 по улице Вавилова, №№ 2 – 106 по улице Новокарьерной, №№ 68, 70 – 90 по улице Тельмана, №№ 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121 - 150, 152 по улице Урицкого, №№ 83, 85 - 117, 119, 121 по улице Шевченко, № 14 в 1-м Садовом переулке, №№ 9, 1-14 в Моторном переулке, № 5 в 1-м Театральном переулке, №№ 1-38 по улице Зеленой. Также обесточат переулки 1-й Лесной, 2-й Лесной, 1-й Театральный, 2-й Театральный, 2-й Моторный, улицу Ватутина.



