Происшествия

сегодня, 17:11

Неравнодушные липчане спасли двоих детей

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#пропавшие без вести #дети
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Неравнодушные липчане спасли двоих детей

6-летнему мальчику пришли на помощь на Театральной площади, а 6-летней девочке — на трассе в Боринском.

Cегодня полицейские и общественники поблагодарили жителей Липецкой области за активную гражданскую позицию: несколько человек помогли избежать трагедий.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, 12 мая в районе дома №20а в 9 микрорайоне Липецка Александр Болгарин заметил нетрезвого водителя, который чуть не сбил прохожих.

«Мужчина не справился с управлением, наехал на препятствие и попытался скрыться с места происшествия. Но благодаря Александру Болгарину нарушитель был передан сотрудникам ДПС и привлечен к уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения», — добавили в полиции.

25 мая Ольга Шишкина и Мария Манаенкова в районе Театральной площади заметили растерянного 6-летнего мальчика, о пропаже которого уже заявили в полицию.

Мальчик потерялся в районе площади Героев и долгое время находился один на улицах города. Благодаря неравнодушию липчанок ребёнок был передан полицейским, а затем родителям после профилактической беседы.

Вечером 10 июня Василий Пшенников возвращался со своей семьей в Липецк и на трассе возле села Боринское заметил маленькую девочку, которая находилась на дороге одна, без сопровождения взрослых. Василий Пшенников и его жена Екатерина остановились, узнали как зовут девочку, сколько ей лет, а потом доставили ребенка в отдел полиции.
3 798
#пропавшие без вести #дети
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Комментарии (3)

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НЕЛЮДИ

27 минут назад
Детей бросают без присмотра. Туда их-На Костёр!
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Знай

40 минут назад
Наших.
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Гость

57 минут назад
Молодцы, липчане.
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Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
#знаете ли вы #краеведение
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