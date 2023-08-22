Неравнодушные липчане спасли двоих детей

6-летнему мальчику пришли на помощь на Театральной площади, а 6-летней девочке — на трассе в Боринском.

Cегодня полицейские и общественники поблагодарили жителей Липецкой области за активную гражданскую позицию: несколько человек помогли избежать трагедий.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, 12 мая в районе дома №20а в 9 микрорайоне Липецка Александр Болгарин заметил нетрезвого водителя, который чуть не сбил прохожих.



«Мужчина не справился с управлением, наехал на препятствие и попытался скрыться с места происшествия. Но благодаря Александру Болгарину нарушитель был передан сотрудникам ДПС и привлечен к уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения», — добавили в полиции.



25 мая Ольга Шишкина и Мария Манаенкова в районе Театральной площади заметили растерянного 6-летнего мальчика, о пропаже которого уже заявили в полицию.



Мальчик потерялся в районе площади Героев и долгое время находился один на улицах города. Благодаря неравнодушию липчанок ребёнок был передан полицейским, а затем родителям после профилактической беседы.



Вечером 10 июня Василий Пшенников возвращался со своей семьей в Липецк и на трассе возле села Боринское заметил маленькую девочку, которая находилась на дороге одна, без сопровождения взрослых. Василий Пшенников и его жена Екатерина остановились, узнали как зовут девочку, сколько ей лет, а потом доставили ребенка в отдел полиции.