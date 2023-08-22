Осень все ближе: завтра дожди и до +24

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области останется неустойчивой, под влиянием атмосферных фронтов циклона с Атлантики ожидаются дожди различной интенсивности, местами прогремят грозы. Среднесуточные температуры воздуха составят 16-17 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 августа в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, местами туман, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 16 м/сек. Ночью на улице от +11 до +16 градусов, днем температура воздуха составит от +19 до +24 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем кратковременный дождь. Температура ночью будет от +12 до +14 градусов, днем она составит от +20 до +22 градусов.



День 23 августа стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году – 4 градуса тепла.



