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25 минут назад

Врач Мясников заявил, что интерферон может вызывать депрессию

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#здоровье #лекарства #депрессия #интерферон

По его словам, некоторые антидепрессанты способны провоцировать депрессивное состояние и вызывать суицидальные мысли.

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил лекарства, прием которых может привести к депрессии. Одним из таких препаратов он назвал интерферон, - пишет Lenta.ru.

"Многие лекарства вызывают угнетение настроения, допустим, такое лекарство, как интерферон, которым мы лечим болезни печени и вирусные гепатиты, вызывает депрессию", - рассказал специалист в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".

По его словам, некоторые антидепрессанты способны провоцировать депрессивное состояние и вызывать суицидальные мысли.

Ранее врач дал советы, которые позволят похудеть без вреда для здоровья. Он рассказал, что тем, кто хочет избавиться от лишнего веса, нужно отказаться от полуфабрикатов и всегда завтракать.
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#здоровье #лекарства #депрессия #интерферон

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