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25 минут назад
Врач Мясников заявил, что интерферон может вызывать депрессию
По его словам, некоторые антидепрессанты способны провоцировать депрессивное состояние и вызывать суицидальные мысли.
Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил лекарства, прием которых может привести к депрессии. Одним из таких препаратов он назвал интерферон, - пишет Lenta.ru.
"Многие лекарства вызывают угнетение настроения, допустим, такое лекарство, как интерферон, которым мы лечим болезни печени и вирусные гепатиты, вызывает депрессию", - рассказал специалист в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".
По его словам, некоторые антидепрессанты способны провоцировать депрессивное состояние и вызывать суицидальные мысли.
Ранее врач дал советы, которые позволят похудеть без вреда для здоровья. Он рассказал, что тем, кто хочет избавиться от лишнего веса, нужно отказаться от полуфабрикатов и всегда завтракать.
"Многие лекарства вызывают угнетение настроения, допустим, такое лекарство, как интерферон, которым мы лечим болезни печени и вирусные гепатиты, вызывает депрессию", - рассказал специалист в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".
По его словам, некоторые антидепрессанты способны провоцировать депрессивное состояние и вызывать суицидальные мысли.
Ранее врач дал советы, которые позволят похудеть без вреда для здоровья. Он рассказал, что тем, кто хочет избавиться от лишнего веса, нужно отказаться от полуфабрикатов и всегда завтракать.